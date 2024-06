Premio città di Leonforte, al via bando di partecipazione

È già online sul sito del comune di Leonforte (www.comune.leonforte.en.it) il bando per partecipare al Premio “Città di Leonforte” – sezione Teatro aperto a tutte le Compagnie Teatrali attive sul territorio nazionale.

Edizione numero 41

Il premio che taglia il traguardo delle quarantuno edizioni confermandosi tra i più longevi su scala nazionale, con la sezione teatro, vuole contribuire allo sviluppo culturale e artistico della comunità leonfortese, offrendo alle compagnie teatrali attive sul territorio nazionale un momento di confronto e la possibilità di esibirsi di fronte a un pubblico, quello dell’entroterra siciliano, che da sempre ha mostrato estrema sensibilità e amore per il teatro.

Sandro Rossino alla direzione artistica

Un modo attivo, sostenuto con forza dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Livolsi e che con l’assessore alla cultura Sabrina La Ferrara ha confermato la fiducia nella direzione artistica di Sandro Rossino, per contribuire al sostegno e alla valorizzazione del lavoro e del talento delle Compagnie indipendenti.

Da bando le compagnie possono proporre opere di durata compresa tra 60 e 120 min., sviluppate in uno o più tempi e senza limiti di genere. Possono essere riproposte opere candidate nelle scorse edizioni purché non siano state selezionate come finaliste.

Le tre fasi

Il Premio “Città di Leonforte” – sezione Teatro si articola per l’edizione 2024 in tre fasi: selezione, rappresentazione degli spettacoli, premiazione.

La selezione

A selezionare i tre finalisti sarà una giuria tecnica composta da esperti del settore che visionerà i video integrali delle opere proposte dalle Compagnie. Oltre alle tre opere finaliste saranno scelte tre “opere meritevoli” per sostituire, in caso di impossibilità in corsa, una delle finaliste a pieno titolo.

L’elenco delle Compagnie selezionate sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Leonforte (https://www.comune.leonforte.en.it/premio/) e verrà presentato al pubblico durante una conferenza stampa prevista per il prossimo 8 Agosto.

Le tre giornate ad agosto

A giudicare le performance durante le serate del premio che si terranno lunedì 26 agosto, mercoledì 28 agosto e venerdì 30 agosto tutti con inizio alle 21 oltre alla giuria tecnica una giuria popolare composta dal pubblico che assisterà agli spettacoli.

La premiazione per la sezione teatro del Premio “ città di Leonforte” è prevista per Sabato 31 Agosto 2024 alle 20.30.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il termine tassativo delle 12 del 30 giugno la loro domanda di partecipazione al Premio “Città di Leonforte” – sezione teatro e la documentazione richiesta esclusivamente attraverso la compilazione del Form dedicato consultabile sul sito ufficiale del Comune di Leonforte all’indirizzo https://www.comune.leonforte.en.it/premio/ o tramite e-mail dei documenti in formato.pdf all’ indirizzo: teatro.premio@comune.leonforte.en.it