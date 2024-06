Draià, Vasco a metà, “non amo la vita spericolata ma vado al massimo”

“Non amo la vita spericolata (come quella della canzone di Vasco Rossi), ma preferisco rimanendo in tema, di andare al massimo, visto il risultato ottenuto”. Lo afferma la sindaca di Valguarnera, Francesca Draià, che, con una metafora musicale, legata alle canzoni di Vasco Rossi, sintetizza la sua esperienza politica che, negli ultimi 9 anni, è stata segnata da cambi politici, tra cui l’ultimo, in ordine di tempo, coinciso con il sostegno alla Lega targata Luca Sammartino.

Il sostegno a Stancanelli

Il risultato delle elezioni Europee ottenuto in paese a supporto della Lega e di Stancanelli, non è stato tuttavia digerito da tutti, tanto da aver ricevuto sui social parecchie critiche. Però quello che tiene di più a dire è di non aver mai avuto tessere di partito ed oggi “l’unico partito che conta per me è quello della mia comunità alla quale sono tenuta sempre a rispondere”.

Perché sostiene la Lega

. “Diversa- tiene a far sapere la sindaca- è la questione di decidere chi sostenere in considerazione dei reali riscontri oggettivi avuti a beneficio del nostro territorio.” Draià poi spiega il perché ha fatto votare Lega. Sulla Lega- continua- ho letto e sentito di tutto, però voglio sottolineare che oggi, più che mai, la politica è fondata sulle persone che credono nel ruolo che rivestono e hanno voglia di incidere sui territori come il nostro che necessitano di forti investimenti e di sostegno economico e socio-politico. La capacità che caratterizza un politico – sottolinea- non è certa l’appartenenza ad un partito rispetto

ad un altro, quanto piuttosto l’intelligenza di vedere oltre le bandiere. L’incapace rimane incapace dentro qualunque partito politico. Ciò a dimostrazione che prima di questa amministrazione la politica per lo più

di sinistra ha prodotto il nulla.”

Votare Lega? “Non è uno scandalo”

Perché quindi scandalizzarsi sul fatto di aver fatto votare Lega? Si interroga la sindaca: “scandalizzarci della Lega di Salvini o del Sindaco Draià che sostiene un illustre candidato che vuole sostenere gli investimenti nelle infrastrutture al sud, la tutela della nostra agricoltura e dell’artigianato è come nasconderci dietro ad un dito. Di certo vediamo candidati che nel giro di pochi mesi hanno

cambiato casacca e partito per pura convenienza e al solo fine di mantenere una poltrona o una posizione di privilegio. L’on. Stancanelli, eccellente politico e professionista, certamente saprà rappresentarci e portare avanti battaglie importanti per la nostra Sicilia e dare slancio economico e infrastrutturale al nostro territorio. In caso contrario non potrà più contare sulla scrivente. Il risultato inoltre ha confermato la nostra crescita e quella della grande comunità dell’on. Luca Sammartino

che in questo ultimo anno è stato molto vicino alla nostra gente”.

Infine ringrazia la cittadinanza per il sostegno ottenuto in queste elezioni: “i cittadini hanno per l’ennesima volta dimostrato quanta fiducia e stima riversano nei miei confronti e nella squadra tanto da sostenere, con orgoglio, le nostre scelte e consentire al partito, o meglio all’uomo- candidato del partito che abbiamo sostenuto, di essere il primo partito a Valguarnera in questa tornata elettorale europea.”