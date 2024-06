VOGLIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LE BORSE DI STUDIO TIRANO LA VOLATA ALLA PARTENZA DEGLI STUDENTI INTERCULTURA IN SICILIA

Circa 120 adolescenti siciliani studieranno all’estero in diverse destinazioni in tutto il mondo, a partire da questa estate.

Da fine luglio, online sul sito www.intercultura.it tutte le informazioni per trascorrere un periodo di studio all’estero dall’estate 2025 e per vincere una delle migliaia di borse di studio messe a disposizione da Intercultura





Dalla Sicilia partiranno, nel corso dell’estate, circa 120 studenti che hanno appena concluso il percorso di formazione guidato dai volontari locali per saper affrontare al meglio le sfide educative e formative all’estero.

Tanta voglia di internazionalizzazione dunque, ma anche la concreta possibilità economica per farlo: a tirare la volata delle partenze con Intercultura sono le oltre 1100 borse di studio a copertura totale o parziale della quota di partecipazione.

In Sicilia più del 75% dei vincitori del concorso potrà trascorrere un periodo scolastico all’estero grazie a un contributo economico (a parziale o totale copertura dell’intera quota di partecipazione) di Intercultura e di aziende, enti e fondazioni, che, tramite l’attività di raccolta fondi di Fondazione Intercultura, sostengono questo importante progetto educativo; tra questi: Gruppo A2A Intesa Sanpaolo, Fondazione U. Bonino e M.S. Pulejo, I.L.S.O.

Destinazione il mondo, dove l’Associazione di volontariato sviluppa i suoi programmi da quasi 70 anni: il 48% volerà in Europa, il 20% in America latina, il 20% in Canada e negli Stati Uniti; l’11% in Asia, l’1 in Africa. Stati Uniti, Canada, Francia, Irlanda, Argentina, Regno Unito, Thailandia, Ungheria, Turchia e Repubblica Dominicana la top ten dei Paesi che accoglieranno il maggior numero di studenti siciliani.

Il classico anno scolastico all’estero rimane la durata per eccellenza, scelta da quasi il 60% degli studenti, mentre il 18% rimarrà all’estero per un semestre e il 9% per un trimestre. Il rimanente 13% starà all’estero quest’estate per un periodo compreso tra le quattro settimane e i due mesi.