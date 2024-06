Movida con maxi rissa, avviso conclusioni indagini per 3

Gli agenti del commissariato di polizia di Piazza Armerina hanno eseguito gli avvisi di conclusione indagini nei confronti di tre giovani 18enni coinvolti, un anno fa, in una maxi rissa scoppiata a Piazza Armerina.

Feriti in ospedale

Gli indagati, che all’epoca dei fatti, erano minorenni, avrebbero preso parte ad una violentissima zuffa insieme ad altre 10 persone, alcune delle quali furono costrette a fare ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso.

Il violento scontro

C’era chi ha rimediato lesioni al viso, altri alle gambe ed alle braccia, come emerso nel corso degli accertamenti medici. A quanto pare, vi sarebbe stato uno scontro tra due fazioni di giovani ma a surriscaldare gli animi potrebbe essere stato l’uso di qualche sostanza stupefacente o alcolica. Si tratta solo di ipotesi

“Giovani molto aggressivi”

“Questi ultimi hanno avuto un ruolo determinante nella vicenda delittuosa, manifestando una notevole carica di aggressività, tanto da cagionare agli antagonisti lesioni e traumi in varie parti del corpo, rendendo necessario il ricorso alle cure del locale pronto soccorso” spiegano dalla polizia, per cui gli indagati si sarebbero segnalati per la loro violenza.