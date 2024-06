Legacoop Sicilia, sportelli anche nei Comuni ennesi

Legacoop Sicilia riattiva anche ad Enna e Provincia i “Centri di Assistenza Tecnica”, i cosiddetti CAT. Questi svolgono una funzione importante di promozione, sostegno e valorizzazione a tutte le cooperative aderenti e diventano strumento di supporto per chi vuole intraprendere una attività imprenditoriale utilizzando le opportunità e le risorse che mettono a disposizione la legislazione regionale,

nazionale e comunitaria.

L’assistenza

L’attività dello sportello si traduce nell’assistenza necessaria alla costituzione di imprese cooperative,

all’assistenza di normativa e prassi in materia di accesso al credito agevolato, nonché in materia di incentivi e benefici volti allo sviluppo delle idee imprenditoriali. Il CAT non si sostituisce ai professionisti ed agli operatori del settore della consulenza fiscale e del lavoro, ma cerca di essere da supporto alla loro attività. Le immense risorse previste dal PNRR, dai fondi comunitari e, per quanto concerne la gran

parte del territorio ennese, i fondi SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) sono l’ulteriore opportunità e forse l’ultima per creare in Sicilia e ad Enna le infrastrutture necessarie per uno sviluppo economico sostenibile, assecondando le molteplici idee imprenditoriali che tantissimi siciliani potrebbero mettere in atto.

A Valguarnera

Ad Enna, lo sportello è stato aperto nel Comune di Valguarnera alla Via Brindisi n. 12 (responsabile il dottor Carlo Garofalo) e rimane aperto tutte le settimane nei giorni di martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Per fissare un appuntamento si può inviare una mail al seguente indirizzo: caten.legacoopsicilia@gmail.com o in alternativa chiamando il

seguente numero: 338/7922795.