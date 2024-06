Mutui, Enna in coda nella classifica regionale

Secondo l’analisi di Facile.it e Mutui.it, nei primi quattro mesi dell’anno l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Enna è stato pari a 102.270 euro, il secondo valore più basso rilevato in Sicilia.

L’analisi in Sicilia

Allargando l’analisi a tutta la Sicilia emerge che, nel periodo analizzato, la richiesta di finanziamenti è aumentata del 13% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tornano a crescere anche l’importo medio richiesto, arrivato a 113.736 euro (+2,6%) e il valore medio degli immobili oggetto di mutuo (166.992 euro, +1%).

Enna in coda con Caltanissetta

Guardando ai dati delle richieste a livello provinciale emerge che l’area dove è stato rilevato l’importo medio più alto è quella di Palermo (121.825 euro), seguita da Catania (114.192 euro). Valori inferiori alla media regionale per Ragusa (111.014 euro), Trapani (109.321 euro), Messina (109.063 euro), Agrigento (108.008 euro) e Siracusa (106.476 euro). Chiudono la classifica Enna (102.270 euro) e Caltanissetta (98.400 euro).

Crescono anche le richieste di surroga, trainate dalle condizioni favorevoli offerte dalle banche per i tassi fissi: tra gennaio ed aprile 2024 questo tipo di domande hanno rappresentato il 21% del totale siciliano, in aumento di quasi 5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.