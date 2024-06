Sanità, la prima grana per Zappia è l’ospedale di Leonforte

Con la nomina a direttore generale dell’Asp di Enna Mario Zappia ha la possibilità di pianificare ed intervenire sulle emergenze della sanità ennese.

Il caso Leonforte

Uno dei nodi più intricati è certamente l’ospedale Ferro Branciforti di Leonforte, la cui sala operatoria è sostanzialmente inattiva, non perché mancano macchinari o perché è in stato di abbandono ma per la carenza di medici, in particolare sono gli anestesisti di cui c’è estremo bisogno.

Infermieri ad Enna e caos al Pronto soccorso

In più, nelle settimane scorse dall’ospedale di Leonforte un gruppo di infermieri è stato trasferito all’Umberto I di Enna per accorciare lì le liste di attesa. Un’emorragia di personale che ha avuto dei riverberi negativi per il Pronto soccorso di Leonforte, come denunciato dal sindaco, Piero Livolsi.

5 Comuni con un servizio sanitario deficitario

Il problema, però, si è presentato per altri Comuni, come Assoro, Agira, Nissoria, Regalbuto, la cui comunità ha come riferimento sanitario proprio il Ferro Branciforti. E lasciare questa fetta importante del territorio con un servizio sanitario deficitario è davvero degno di un paese da Terzo mondo.

Non possono essere eseguiti interventi

Quindi, se qualcuno avesse bisogno di un intervento bisognerebbe recarsi ad Enna. Zappia, nei giorni scorsi, proprio a ViviEnna, ha spiegato di aver già chiesto rinforzi alla Regione con l’invio di medici argentini per consentirgli di riaprire la sala operatoria.

Un milione per il Pta a Leonforte

Di contro, nelle settimane scorse è arrivata la notizia che il ministero della Salute ha dato il via libera ad un finanziamento di 1 milione di euro per i lavori necessari alla realizzazione del Pta, presidio territoriale di assistenza a Leonforte. Qualche maligno ritiene che si tratti di una mossa per cambiare l’assetto sanitario a Leonforte, puntando più sul Pta e meno sull’ospedale.

L’incontro tra i sindaci e Zappia

I sindaci dei 5 Comuni sono preoccupati per il futuro della sanità in questo comprensorio e domani, come annunciato dal primo cittadino di Leonforte, Piero Livolsi, ci sarà un incontro con il direttore generale dell’Asp. “Sul tavolo i recenti trasferimenti degli infermieri, la carenza di personale medico, la richiesta di riattivare la sala operatoria e potenziare i reparti dell’ospedale, temi sui quali aspettiamo indicazioni da parte del Direttore Generale dott. Mario Zappia” dice Livolsi.