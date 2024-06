HIP HOP NO STOP vol. 5

Torna domenica 23 giugno la giornata Hip Hop No Stop al Garage Arts Platform con la quinta edizione



Domenica 23 giugno il Garage Arts Platform di Enna ospita la quinta giornata HIP HOP NO STOP! a distanza di diversi mesi dall’ultima edizione. Daniele Iacono a.k.a. Danny Joe e il collettivo Hip Hop No Stop / Los Kallejeros dopo un periodo di pausa tornano così a promuovere la cultura Hip Hop e Rap locale generando scambi e collaborazioni con realtà analoghe dalle altre province dell’isola.

Il Garage sarà aperto (ingresso 5 euro con tessera 23-24, via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa) domenica dalle ore 11 e durante tutta la giornata si avvicenderanno momenti all’aperto dedicati ai graffiti e attività all’interno dedicate al freestyle, all’open mic, alla cultura hip hop e alle esibizioni dal vivo.

Si ringraziano gli sponsor di questa quinta edizione: Sorseggio, Barrio’s Cafè, Adolfino il Re del Panino, M-4 Lounge Drink by Sport Cafè, Studio D e Giovanni Marcellino per l’artwork.

Durante la giornata sarà inoltre visitabile la mostra personale “Evocazioni Evacuazione” del Calzolaio Matto (Antonio Campagna) di recente inaugurata in garage.



Luogo: Garage Arts Platform, via Leonardo da Vinci , 2, ENNA, ENNA, SICILIA

Data Inizio: 23/06/2024

Data Fine: 23/06/2024

Ora: 11:00

Artista: Hip Hop No Stop

Prezzo: 5.00