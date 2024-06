DC Enna, convegno su clima, ambiente e salute

Molta la partecipazione di pubblico all’iniziativa della Democrazia Cristiana della Provincia di Enna.



Si è tenuto al Garden l’incontro sul tema “clima, ambiente e salute ” promosso dalla Segreteria provinciale della Democrazia Cristiana di Enna primo di una serie di incontri che serviranno a far emergere i fabbisogni della collettività ennese al fine di promuovere tutte le azioni necessarie e possibili per eliminare o quantomeno mitigare quelle criticità che hanno portato questa provincia ai più bassi livelli di sostenibilità. Grande la partecipazione, sono stati affrontati i temi inerenti l’inquinamento ambientale con particolare riferimento alle patologie tumorali rilevate in provincia di Enna. Dopo i saluti del Segretario Provinciale della DC di Enna Ing. Sebastiano Rampulla ha introdotto i lavori la dottoressa Caterina Seminara che ha voluto fortemente l’incontro per portare tra l’altro la sua esperienza personale conclusasi felicemente. La dott. Maria Fascetto Sivillo ,ispettrice e referente regionale per la sicurezza chimica presso il Ministero della salute, che ha relazionato sul tema “Ambiente e salute: la risorsa acqua” . Il dottor Carlo Santangelo – specialista oncologo dirigente medico che ha affrontato il tema su ” Epidemiologia dei tumori nella provincia di Enna” infine il sen. Domenico Scilipoti Isgro’ – specialista in Ostetricia e ginecologia nonchè responsabile nazionale del dipartimento sanità della DC, che si è soffermato su ” Prevenzione e terapia delle patologie ambientali” ha moderato i lavori il dott. Mauro di Piazza- membro del comitato scientifico del Cemec della Repubblica di San Marino e responsabile regionale max emergenze Sicilia della DC. Ha cocluso i lavori il Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana Toto Cuffaro il quale ha assicurato il massimo impegno della Nuova DC per far sì che nelle sedi politiche opportune vengano portate avanti e risolte le criticità rilevate durante l’incontro molte delle quali interessano tutto il territorio nazionale.