Festa della Patrona, tutti i divieti del Comune

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha firmato una ordinanza che dispone dei divieti in occasione della festa della Patrona: le giornate in cui vigerà il provvedimento sono il 2 ed il 14 luglio.

Stop alla vendita di bevande in vetro e lattine

Ai gestori di esercizi commerciali della città di Enna è imposto il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da distributori automatici. Inoltre, il divieto “a chiunque, di detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente nelle vie e piazze della città” si legge nell’ordinanza.

Le prescrizioni sui botti

Il sindaco ha anche imposto l’inibizione dell’ingresso e dell’uscita dalle abitazioni nei trenta minuti antecedenti gli spari dei mortaretti (sarbiate) e successivi per la bonifica nonché la preclusione di sostare nei balconi, aprire le finestre e uscire dalle abitazioni durante gli spari stessi, nelle vie e piazze seguenti: Piazza Mazzini; Piazza Coppola; Piazza Crispi; Via Dei Greci; Via Flora; Via Flora Bis (ex via Sperlinga)

mentre i fuochi artificiali dei giochi pirotecnici verranno posizionati nello spazio antistante la Chiesa di Montesalvo