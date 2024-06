Premio Città di Leonforte, in scadenza i termini di partecipazione

Ultima settimana per partecipare al Premio “Città di Leonforte” – sezione Teatro aperto a tutte le Compagnie Teatrali attive sul territorio nazionale.

La scadenza

A mezzogiorno del 30 giugno scadono i termini per inviare la domanda di partecipazione utilizzando l’apposito Form pubblicato sul sito del comune di Leonforte www.comune.leonforte.en.it. Il premio, che taglia nel 2024 il traguardo delle quarantuno edizioni confermandosi tra i più longevi su scala nazionale, con la sezione teatro, vuole contribuire allo sviluppo culturale e artistico della comunità leonfortese, offrendo alle compagnie teatrali un momento di confronto e la possibilità di esibirsi di fronte a un pubblico, quello dell’entroterra siciliano, che da sempre ha mostrato estrema sensibilità e amore per il teatro.

La direzione artistica

Per questo il Premio teatrale che ha la direzione artistica di Sandro Rossino, vuole aprire al confronto anche tra gli operatori di settore, artisti, compagnie, produttori, con il suo lavoro incessante assieme ai professionisti che comporranno la giuria tecnica della sezione teatro, ha stipulato dei protocolli di intesa con importanti realtà teatrali nazionali.

Partner della sezione teatro del “città di Leonforte” e che parteciperanno come osservatorio alle serate della sfida tra compagnia sono: il Teatro Nucleo di Ferrara, con la vicepresidente Natasha Czertok, membro del nucleo artistico, regista e autrice, co-direttrice del festival Totem Scene Urbane e del Festival Rabicano. L’ Associazione Tedacà di Torino, con il direttore artistico Simone Schinocca, Direttore artistico di Tedacà e di Evergreen Fest , co-direzione di Fertile terreno teatro stagione che unisce 3 teatri di Torino: Bellarte, san Pietro in vincoli e Cubo teatro e co direzione del Festival delle migrazioni.

Dracma centro sperimentale d’arti sceniche di Reggio Calabria, con il direttore artistico Andrea Naso, Attore, regista teatrale e docente di recitazione, fondatore della compagnia teatrale Dracma.l’associazione Dracma, riconosciuta dal Ministero della Cultura – Dipartimento spettacolo dal vivo – come Residenza artistica nazionale e Organismo di programmazione teatrale, ha all’attivo diverse partecipazioni a reti nazionali in ambito di residenze artistiche e di programmazione teatrale; è parte di Network Drammaturgia Nuova, rete nazionale che promuove un’azione di sostegno per la drammaturgia contemporanea italiana.

“Grazie a queste intese – spiega il direttore artistico Rossino – queste realtà saranno ospiti osservatori durante la settimana dal 26 al 31 agosto 2024 del Premio Città di Leonforte e potrebbero anche scegliere tra i 6 spettacoli selezionati dalla giuria tecnica, 3 finalisti che rappresenteranno le loro opere a Leonforte e tre meritevoli selezionati come eventuali opere sostitutive (di cui riceveranno tempestivamente materiale e link video dello spettacolo), almeno un’opera da inserire nelle loro programmazioni. Ma potrebbe anche essere possibile che vengano vagliati in base ai curriculum delle compagnie progetti di compagnie da appoggiare con offerte di residenze teatrali”. Un’ opportunità enorme, come sottolinea anche l’assessore alla cultura del comune di Leonforte Sabrina La Ferrara “per il Premio Città di Leonforte e per le compagnie partecipanti che grazie alla manifestazione in cui l’amministrazione Livolsi crede molto per il suo particolare valore culturale e di crescita della nostra comunità, avranno la possibilità di mostrare la propria attività in una vetrina a respiro nazionale”.