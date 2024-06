Lago di Pergusa a secco, mobilitazione del Pd

Il Pd ed i Giovani democratici hanno indetto per domenica 30 giugno una mobilitazione a Pergusa per denunciare lo stato di salute pessimo del lago, praticamente prosciugato. Sotto i riflettori c’è la Regione, proprietaria del lago, su cui stamane si sono abbattute le critiche di Legambiente Sicilia.

Disastro ambientale

“Il lago di Pergusa, pressoché prosciugato, è ad un passo -spiegano dal Pd di Enna – da produrre un disastro ambientale, sanitario e socio-economico senza precedenti. I danni non sono solo paesaggistici: flora e fauna sono minacciati, così come la salute degli abitanti, esposti ad un acquitrino stagnante e melmoso, finanche le attività economiche dell’area, in seria difficoltà e timorose per il loro futuro”.

Sì a mobilitazione

Il Pd di Enna afferma di averle provate tutte per alzare l’attenzione sulle condizioni del lago, per cui, di fronte all’immobilismo, ha deciso di mobilitare la comunità.

“Nei mesi scorsi – si legge nella nota – abbiamo provato di tutto: mozioni, interrogazioni, passaggi fatti ad ogni livello, dal territorio a Roma. Non sono sufficienti le risposte ottenute. Con il tavolo tecnico immobile e i vari attori impegnati a cercare i responsabili, sentiamo la responsabilità storica di agire per uno dei simboli della nostra città. Per questo saremo questa Domenica 30 a Pergusa con cittadini, esercenti e residenti. Li ci sarà un banchetto per una raccolta firme che porteremo all’attenzione del governo regionale e, soprattutto, di quello nazionale”.