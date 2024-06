Ping pong sui rifiuti, nuova ordinanza, riaperta discarica di Lentini

E’ un vero ping pong quello sui rifiuti tra la Regione siciliana e gli amministratori della discarica di Lentini che, nella giornata di ieri, hanno deciso di fare spallucce all’ordinanza del presidente della Regione sul conferimento dei rifiuti nel sito del Comune del Siracusano.

Il problema tecnico ed il rischio percolato

Il problema tecnico rappresentato dalla Sicula Trasporti era l’impossibilità di poter stoccare il materiale di “sottovaglio biostabilizzato (categoria EER 190501)” in piazzali non attrezzati, anche solo temporaneamente. Questo per evitare infiltrazioni di particolato nel terreno.

Lo stallo e l’ipotesi Enna

Uno stallo che avrebbe potuto paventare la possibilità di usare, in emergenza, la discarica di Enna ma in serata Schifani, al termine di un lungo vertice, ha firmato una seconda ordinanza che dovrebbe consentire, questa volta, di superare il problema, consentendo ai mezzi dei circa 200 Comuni dell’isola di conferire l’immondizia.

La nuova ordinanza

Con il nuovo provvedimento, il presidente della Regione ha, pertanto, disposto, con esclusivo riferimento alla frazione organica stabilizzata, di provvedere allo svuotamento delle biocelle entro otto giorni e il trasferimento di questi rifiuti presso impianti di recupero energetico individuati dalla stessa società. La discarica potrà ospitare tutti gli altri materiali ma forse ci vorrà qualche giorno per accogliere questa parte dello scarto urbano.