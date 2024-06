Accusò di stalking datore di lavoro, parrucchiere assolto

Il tribunale di Enna ha assolto, con ampia formula liberatoria, Salvo Genio, noto parrucchiere di Piazza Armerina, finito sotto processo per stalking. Secondo quanto prospettato dall’accusa, una sua ex dipendente denunciò il commerciante di atti persecutori, spiegando ai carabinieri di essere stata costretta a rimanere chiusa in casa creandole uno stato di paura ed ansia.

La misura cautelare

A seguito delle indagini il parrucchiere venne sottoposto ad una misura cautelare, culminata con il divieto di avvicinamento alla donna. “Una circostanza che gli ha causato una danno di immagine” spiega il legale del parrucchiere, Francesco Alberghina.

La sentenza di assoluzione

Per il legale, al termine del procedimento penale, il Tribunale di Enna, ha accolto le argomentazioni della difesa che ha “dimostrato l’infondatezza delle accuse della ex dipendente, probabilmente mosse da un sentimento di rancore”