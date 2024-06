Calascibetta, si conclude il progetto Giovani Sikè

Cutoscuru è l’evento conclusivo del Progetto Giovani Sikè:, un percorso musicale e performativo che si snoda tra le vie e le piazze del centro storico di Calascibetta. Cuore dell’evento la street band dell’Associazione musicale bandistica “Antonino Giunta”, guidata dal Maestro Carmelo Capizzi, che dal 1990, anno della fondazione, ha coinvolto oltre 30 mila partecipanti alle attività dell’AMBAG, in veste di associati, musicisti o semplici fruitori. Di questi, circa l’80% è costituito da giovani nella fascia d’età tra i e i 35. L’AMBAG, negli anni, è inoltre riuscita a imporsi al di fuori dell’ambito locale, ricevendo diversi prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, tra cui: la partecipazione al Giubileo degli Artisti, durante il quale il Corpo Bandistico dell’AMBAG si è esibito a Roma, nel 2000, in diretta televisiva, di fronte al Papa, nel 2005 ha conquistato il 2º posto al Festival Internazionale per Bande Musicali di Malgrat del Mar, Spagna, nel 2001, il riconoscimento come Gruppo d’Interesse Nazionale da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali MIBAC , nel 2017 ha vinto il 1° posto assoluto al XVIII Festival Internazionale Bande Musicali di Giulianova, con Coniazione della Medaglia della Presidenza della Repubblica e Premio come Migliore Orchestra. Tante sono, dunque, le attività direttamente organizzate e promosse che riguardano i giovani:, la Scuola di Musica che, con i suoi numerosi corsi tenuti da musicisti professionisti, proposti a costi irrisori per garantire equità di accesso, ha lo scopo di contribuire alla diffusione della cultura musicale.

L’evento del prossimo 28 giugno, start ore 19:00, conclude, dunque, un progetto che ha visto coinvolti centinaia di giovani. Un percorso musicale e performativo che si snoda tra le vie e le piazze del centro storico di Calascibetta. Partendo da Piazza Itria, la street band dell’Associazione musicale bandistica “Antonino Giunta”, guidata dal Maestro Carmelo Capizzi, accompagnerà il pubblico tra le varie stazioni del percorso: nella prima si potrà ascoltare la giovane flautista Cinzia Capizzi, affiancata da due maestri, eseguire brani del repertorio colto; nella seconda tre giovani attrici della compagnia Contoli – Di Dio, indossando gli abiti di alta moda “sostenibile” confezionati dall’Associazione Ricicreo di Ferla (SR), leggeranno alcuni testi di prosa; il percorso si concluderà infine in piazza S. Pietro, recentemente restaurata, ove avrà luogo la performance di Tenkai, giovane gruppo di musica elettronica ed ambient, mentre le video proiezioni di Pixelshape, gruppo ennese di videomapper ormai conosciuti a livello internazionale, si susseguiranno sui muri e le facciate della piazza.

Il Progetto Giovani Sikè

Finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il “Fondo Nazionale Politiche Giovanili”, il Progetto propone diverse attività articolate nelle sezioni Arti, Musica, Ambiente, Media e Cucina. Le attività, tra cui 12 laboratori, 2 concorsi, diversi concerti e performances, sono rivolte ai giovani (14-35 anni) e sono sviluppate in collaborazione con enti e associazioni del territorio. Tra gli obiettivi generali del Progetto vi sono lo stimolo di un’aggregazione paritaria e inclusiva, lo sviluppo di un approccio partecipativo e collaborativo oltre che l’acquisizione di competenze creative e critiche. Alcuni degli obiettivi specifici riguardano la promozione della conoscenza della storia e del patrimonio ambientale e artistico locale, la sensibilizzazione alla sua tutela e valorizzazione, la promozione e valorizzazione di giovani artisti e musicisti.