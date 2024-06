Mala movida a Valguarnera, Bruno, “è un Far west”

E’ chiaro che non è solo un problema locale, i giovani vogliono avere i loro spazi ed è giusto, ma a tutto c’è un limite che non può assolutamente essere superato. Gli schiamazzi notturni che si registrano

tutte le sere tra le vie cittadine ed in particolare in via Sant’Elena, stanno creando parecchi disagi ai residenti delle zone.

Musica ad alto volume

Musica ad alto volume, motorini ed auto che hanno scambiato le strade cittadine per le piste di Le Mans, schiamazzi e qualche birra o bevanda alcolica di troppo che alle volte portano a degenerazioni. I residenti di queste zone non sanno più a chi rivolgersi, i loro appelli alle istituzioni rimangono da troppo tempo lettera morta. Ogni estate la stessa musica. Il consigliere Angelo Bruno cerca di porre degli argini scrivendo alla sindaca, chiedendole di fare esercitare sulle zone maggiori controlli.

Bruno, “sembra un Far West”

“La movida notturna- afferma Bruno- sembra a volte un vero e proprio far west ove ognuno

crede di fare quello che vuole. Inquinamento acustico nelle ore notturne dovuto a macchine e motorini che hanno trasformato le nostre strade in piste da corsa. Velocità vertiginose, rumori fortemente molesti e

disturbanti, grazie alle marmitte illegali delle moto, private illegalmente dei filtri anti rumore. Il tutto aggravato da gruppetti di ragazzi che sostando nelle varie piazze fino a tardissima notte, con schiamazzi e

comportamenti troppo sopra le righe disturbano interi quartieri. Questa è una situazione inaccettabile ed intollerabile per gli abitanti delle zone che la notte vogliono riposare tranquillamente. Ho informato il sindaco per i provvedimenti di conseguenza, speriamo che cambi qualcosa”.