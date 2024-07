Autodromo, Vasco a Moderati “solo gossip per dividerci”

“A quanto pare per qualcuno la campagna elettorale è già cominciata. Solo così può intendersi la spasmodica ricerca di visibilità da parte di chi ha il problema di apparire”. Lo afferma l’assessore di Enna, Giancarlo Vasco che replica alle dichiarazione di Moderati per Enna, il cui gruppo consiliare sostiene l’esistenza di spaccature dentro l’amministrazione Dipietro in merito alla Governance del Consorzio ente autodromo di Pergusa. In particolare, i consiglieri d’opposizione asseriscono di una divisione tra Rosalinda Campanile e lo stesso Giancarlo Vasco.

“Notizie scandalistiche”

“Nessuna considerazione, infatti, da parte dei Moderati – dice l’assessore comunale Giancarlo Vasco – sul merito della vicenda ma solo ricerca di notizie scandalistiche e il puerile, quanto vano, tentativo di innescare divisioni all’interno della coalizione di governo cittadino. Tentativo, degno della politica da prima repubblica, che respingo al mittente, con l’invito ad essere conseguenziali al nome che si sono dati e, soprattutto, più aderenti alla realtà dei fatti”