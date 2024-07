Insigniti al merito della Repubblica, Marino vicepresidente

La parlamentare nazionale del Pd, Stefania Marino, è stata eletta vicepresidente dell’Associazione parlamentare di amicizia con gli insigniti al merito della Repubblica italiana, presentata nei giorni scorsi nella sala stampa della Camera dei Deputati.

Le parole di Marino

“Questa associazione rappresenta una comunità unita dalla dedizione e dal rispetto per i valori della nostra nazione, con lo scopo di creare un ponte tra le istituzioni e coloro che hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti per il loro servizio alla nazione. Il nostro fondamento si basa su un principio tanto semplice quanto attuale e rivoluzionario: la parità di genere. Siamo determinati a promuovere una società giusta e inclusiva”.

Chi era presente

All’evento, erano presenti: il Cavaliere Ufficiale OMRI Riccardo Di Matteo, l’Onorevole Maria Stefania Marino, il Commendatore OMRI Michele Grillo mentre l’onorevole Carla Giuliano e l’onorevole Beatriz Colombo, assenti per attività istituzionali, hanno fatto pervenire il loro saluti.

Aumentare onorificenze per le donne

Nel corso della presentazione, in cui è stata ricordata la strage di Ustica, sono stati illustrate della novità. Tra queste, è stato dato risalto alla possibilità di elevare il numero delle onorificenze a favore delle donne, questo, al fine di sensibilizzare gli organi parlamentari ma anche la società tutta al tema della parificazione di genere, intesa non solo come mero esercizio statistico ma anche per promuovere un reale processo di parificazione, esercizio a cui le recenti cronache impongono di intervenire celermente.