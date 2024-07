Plastic free, bambini contro l’abbandono dei rifiuti

Sono stati coinvolti i bambini in una campagna ad Enna contro l’abbandono dei rifiuti e sull’uso corretto della raccolta differenziata. L’iniziativa, conclusa nei giorni scorsi, porta la firma di Plastic free, rappresentati da Giuseppe Piazza e Francesca Schillaci, e da Luca Ingrassia, responsabile del Grest di Valverde, a cui hanno preso parte circa 150 bambini. I piccoli sono stati portati a compiere una passeggiata in città, contribuendo alla raccolta dei rifiuti sotto forma di gioco.

“Formazione contro l’inquinamento”

“Quella che si è appena conclusa – dicono Piazza e Schillaci – è stata una mattinata bellissima e molto importante per la città e per i bambini che hanno partecipato con grande entusiasmo all’ evento. Importante per i bambini che hanno ricevuto una formazione relativa al problema dell’ inquinamento da plastiche e dall’ abbandono di rifiuti in generale e per la città che oltre ad essere stata ripulita lungo le vie del centro storico avrà a disposizione sempre più bambini oggi, adulti domani, che la preserveranno dall’ abbandono di rifiuti. Ringraziamo i ragazzi del CSI che hanno voluto fortemente questa giornata, dimostrandosi degli educatori a 360 gradi”.

“Giornata da ricordare”

“Quella di oggi è una giornata da ricordare, abbiamo dimostrato – dice Ingrassia – all’intera città come anche i più piccoli tra di noi possono dare il proprio contributo per la salvaguardia del pianeta. Come Centro Sportivo Italiano fin da subito abbiamo voluto fortemente che i nostri bambini frequentati il Grest, oltre lo svolgimento dell’ attività fisica, curassero anche la dimensione sociale, partecipando attivamente a una serie di incontri ed eventi organizzati durante tutto il mese. Ringraziamo gli amici di Plastic Free per aver accolto fin da subito il nostro invito con gioia e soprattutto per la lezione di vita che oggi hanno regalato agli oltre 150 bambini e ai loro rispetti animatori”