Dimissioni dall’Arci, Russo, “I Gd non c’entrano nulla”

“I Giovani Democratici non hanno rapporti strutturali con l’Arci e sconoscono le dinamiche interne a cui sono e restano esterni, e il fatto stesso che vi possa essere qualche iscritto all’organizzazione che è anche tesserato Arci non ha assoluta rilevanza né può prestarsi a qualsivoglia strumentalizzazione”.

Il segretario dei Gd di Enna sulla vicenda

Lo afferma Matteo Russo, segretario comunale dei Giovani democratici di Enna in merito alle dimissioni del presidente e del vicepresidente dell’Arci Petra, Francesco Longo e Ilaria Campo a poco più di un mese dalla celebrazione del primo Pride ad Enna.

La presa di posizione di Russo trae origine da alcune indiscrezioni giornalistiche in merito a delle controversie tra i dimissionari ed i Gd. In sostanza, il segretario dei Gd di Enna smentisce questa ricostruzione ed aggiunge che “il sottoscritto peraltro non ha mai avuto particolari rapporti con i dimissionari”.

La posizione dei dimissionari

Nella serata di ieri, Longo e Campo hanno spiegato che “le motivazioni che hanno indotto alle dimissioni sono motivate da incompatibilità di indirizzo politico all’interno del direttivo”. Inoltre, i due dimissionari hanno lanciato un appello perché nella cariche dell’Arci non vi siano persone iscritte ai partiti.

“A ulteriore chiarimento i suddetti, con l’atto dimissionario, hanno voluto evidenziare ulteriormente la

natura apartitica dell’Arci. Auspicano che così come avviene già nei direttivi dell’Arci regionale, Nazionale e dei territoriali, nonché nella maggioranza delle associazioni di promozione sociale, sindacati e quant’altro non siano presenti, nei relativi direttivi, persone che ricoprano cariche all’interno di partiti, istituzioni o si candidino a ricoprirle”