Donazione del sangue, un evento con Avis a Nicosia

Una delle numerose giornate dedicate alla donazione del sangue e organizzate dall’AVIS di Nicosia si svolgerà venerdì 12 luglio 2024 all’insegna del motto: “Dona il sangue, salva una vita”. Per l’occasione, la sezione comunale dell’AVIS, presieduta da Paolo Gurgone, ospiterà il banchetto informativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna che offrirà materiale e informazioni sulle ondate di calore, dichiarazioni di volontà per la donazione di organi e tessuti, screening oncologici gratuiti, campagne vaccinali e su altre tematiche contenute nel Piano di Prevenzione 2020-2025.

La responsabile dell’UOEPSA, l’Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute, dott.ssa Eleonora Caramanna, spiega l’iniziativa: “Ringraziamo Paolo Gurgone per la collaborazione già mostrata in altre occasioni. La sinergia tra volontari e operatori sanitari è importantissima per promuovere le buone pratiche per la prevenzione e il benessere psicofisico”. Le operatrici dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e la Comunicazione, in collaborazione con l’AIDO, raccoglieranno le dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti attraverso la sottoscrizione del modulo predisposto dal Ministero della Salute. Accanto alla facoltà di dichiarare la propria volontà al momento della richiesta o del rinnovo della carta d’identità, permane infatti la possibilità della sottoscrizione della propria volontà alla donazione presso le Aziende Sanitarie, secondo la procedura applicata in rete con il Centro Nazionale Trapianti.