La danza tra modernità e tradizione al Neglia convince il pubblico

Ha riscosso grande successo lo spettacolo di danza dell’ associazione “Centro studio danza” con la direzione artistica di Mariella Rizza, diplomata ed abilitata DDE presso l’Accademia ISTD di Londra.

Le autorità

Presente anche il presidente del Consiglio comunale Paolo Gargaglione e l’assessore Giuseppe La Porta. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Enna, si è svolto nel Teatro Neglia riscuotendo il gradimento del pubblico.

Lo spettacolo

Si sono prima esibiti gli allievi della danza classica in una rivisitazione, da parte di Mariella Rizza, del balletto “La bottega fantastica “di Rossini, con la partecipazione dell’attore Adriano Dell’ Utri che ha guidato i danzatori in veste di bambole meccaniche in un negozio di giocattoli. Apprezzata la performance del “Gruppo Danza Adulti”, che da quest’ anno , novità per la scuola ,segue i corsi di danza.

Le borse di studio

Musiche trascinanti, costumi scintillanti, coreografie coinvolgenti , curate anche dai maestri di chiara fama Gianni Rosaci del Teatro Golden di Roma e già ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, stimatissimo talent scout ed Ester Parisi dell’ Accademia nazionale di danza Roma che hanno assegnato delle borse di studio e selezionato il corso medio e avanzato per potenziare le capacità di ogni singolo allievo. Nel quadro successivo, sono state eseguite coreografie di Hip Hop, del travolgente maestro Eduardo Taibi, diplomato alla Debbie Reynolds di Los Angeles.

Finale a sorpresa

Lo spettacolo si è concluso con un finale a sorpresa che ha rivisitato i musical più famosi: applausi per la coreografia Sister Act eseguita dalle allieve del corso predanza e per il gruppo danza adulti ,di Enna e Caltanissetta guidati dall’ attore Adriano Dell’ Utri e dalla fantastica Superiora ” Suor Maria Paola ” dell’ Istituto Oasi Cristo Re di Caltanissetta, Apprezzata la presenza dei Dj Toti e Lukas che hanno allietato con la loro trascinante musica il pubblico caloroso ed entusiasta