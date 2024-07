Rogo nel parcheggio a Gagliano, a fuoco 2 auto, paura per i residenti

Un incendio è divampato nel parcheggio sottostante piazza Grippaldi, a Gagliano, coinvolgendo due auto parcheggiate. Intorno alle 2 lo scoppio.

La paura per i residenti

Il rogo pare sia partito da una delle due autovetture e ha coinvolto anche la seconda auto parcheggiata accanto. Le fiamme alte hanno subito preoccupato gli abitanti della zona che hanno allertato i vigili del fuoco. Alcune auto parcheggiate sono state subito allontanate.

L’intervento dei pompieri

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Enna e la squadra dei volontari, oltre ai carabinieri della stazione di Gagliano. L’incendio è stato abbastanza grosso, ma si è riusciti a contenerlo, salvando altre due autovetture. Purtroppo non è la prima volta che si verifica un fatto simile nello stesso posto, così come avvenuto pochi anni fa anche sotto il parcheggio di via Stefano Lombardo, poco distante da lì.

Valentina La Ferrera