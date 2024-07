Siccità, Dipietro, “acqua agli agricoltori a prezzi calmierati”

La siccità e la conseguente penuria idrica sta affossando le aziende agricole e gli allevatori dell’Ennese. Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, che la settimana scorsa ha preso parte al vertice in Prefettura sull’emergenza idrica, ha annunciato un nuovo incontro, questa volta con la presenza di Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento Regionale Agricoltura e Commissario delegato per l’emergenza siccità.

La proposta

Il sindaco di Enna anticipa la richiesta che sarà presentata ufficialmente al dirigente regionale. “A Cartabellotta, sottoporremo la possibilità che agli agricoltori e agli allevatori della nostra provincia sia data la possibilità di accedere ai punti di prelievo messi a disposizione dal Consorzio di Bonifica lunga la rete di acquedotti rurali dallo stesso gestiti, a prezzi ovviamente calmierati, magari con l’intervento economico a sostegno di questa operazione da parte della Regione stessi e, per quanto loro possibile, degli enti comunali. Sono convinto che possiamo, in questo modo, fornire un sostegno concreto ad aziende agricole ed allevamenti oggi in grande sofferenza”