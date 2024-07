Between Festival, spettacoli in 3 Comuni ennesi dal 22 al 28 luglio

Dopo il grande successo ottenuto nelle ultime due stagioni a Piazza Armerina, il

Between Festival cresce e si trasforma in ”Between Music&Arts Festival”. Dal 22 al

28 luglio il Festival, promosso quest’anno dall’Ente Parco Archeologico di

Morgantina e della Villa Romana del Casale, che comprende i siti archeologici di

Aidone, Mazzarino, Pietraperzia e il meraviglioso barocco di Piazza Armerina,

animerà questi evocativi luoghi con alcuni originali progetti artistici di questa

“speciale” edizione 2024. Come sottolineano il Sindaco e l’Assessore alla Cultura

e al Turismo del Comune di Piazza Armerina, Nino Cammarata e Ettore Messina

“Siamo felici e orgogliosi che, dopo la genesi del Between nella nostra città

barocca, il Festival continua a crescere e siamo convinti che diventerà, già da

quest’anno, un punto di riferimento per il Mediterraneo sui temi dell’accoglienza e

occasione di incontro delle energie creative”. Fa eco il Direttore dell’Ente Parco di

Morgantina e della Villa Romana del Casale, Carmelo Nicotra: “Siamo lieti di

ospitare da quest’ anno il Between Music&Arts Festival che rappresenta una

occasione per arricchire l’offerta culturale del nostro Parco, in una logica di rete,

sempre più integrata tra siti e in un rapporto costruttivo pubblico privato. Per

valorizzare sempre più lo straordinario patrimonio artistico e favorire il benessere

sociale e lo sviluppo economico del territorio”.

Il Festival, prodotto e organizzato dal Saint Louis College of Music e

dall’Associazione culturale Globart, con la direzione artistica di Stefano Mastruzzi e

Roberto Grossi, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale e con One Sky Academy presieduta da Frank Alva

Buecheler, propone un ampio e prestigioso cartellone con artisti di fama

internazionale e da altri, per la prima volta sulla scena in Italia, sul tema diversità,

incontro e identità plurali, di grande spessore e attualità.

Il 22 luglio, dopo l’inaugurazione delle ore 19.00 e lo spettacolo di danza “Love

suite”, ispirato al film “Shakespeare in Love”, nel cuore della Villa Romana del

Casale, alle ore 21.30, in Piazza Cattedrale a Piazza Armerina, salirà sul

palcoscenico l’eclettica e sensuale SERENA BRANCALE che, dopo il successo del

tour 2023 e del nuovo singolo “Baccalà”, tra i brani più virali in Europa, approda al

Between Music&Art Festival in quintetto con il finger Drummer Dropkick,

proponendo i suoi brani più famosi. La band è composta da Serena Brancale:

voice, loop, piano, drum pad, Marco Bottoni: guitars, bass, piano, Nausica: voice,

Corinne: voice, Dropkick: finger drumming. Il nuovo live profuma di ritmi

sudafricani, dove 5 giovanissimi polistrumentisti si interscambiano nei ruoli, come

giocassero in uno studio di registrazione. Lo show propone come repertorio i brani

più rappresentativi di Serena Brancale, l’album “Je so accussì” e i suoi ultimi singoli

diventati virali in poco tempo nel mondo.

Il 23 Luglio, ore 21.00, ad Aidone, FRANCESCO CAFISO per la prima volta sul palco

con MUSICAINSIEME A LIBRINO. Interessante e solidale progetto è quello proposto

dall’Orchestra giovanile residenziale del Between “MusicaInsieme a Librino”, nata

nelle periferie di Catania per combattere il disagio e per fare aggregazione.

Special guest Francesco Cafiso, il sassofonista siciliano che con la sua musica e il

suo talento ha conquistato il mondo. Insieme in un progetto che fa riflettere su

temi come l’inclusione, l’amore per la propria terra e l’accettazione del diverso.

Il 24 luglio, ore 21.30, in Piazza Cattedrale a Piazza Armerina – NICOLA PIOVANI

con il suo progetto artistico “Note a Margine” omaggerà la figura del grande

regista Federico Fellini (e non solo).

“Note a Margine” è una sorta di racconto autobiografico, commissionato a

Nicola Piovani dal Festival di Cannes nel 2003 (col titolo Leçon concert). È uno

spettacolo in cui Piovani condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed

emozioni di oltre quarant’anni di carriera. Sulla scia di memorie e aneddoti, il

Maestro ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da

Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, ai

Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza

e sincerità. Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Piovani racconta

accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono e al

contrabbasso.

“Fellini sarà il fil rouge del Festival – sottolinea il condirettore artistico Roberto Grossi

– quale figura di riferimento, emblema indiscusso di una visione ‘universale’

dell’uomo, libero da pregiudizi e stereotipi, che attraverso il ‘sogno’ riesce ad

abbattere confini e barriere per ritrovare la dimensione della libertà, per esprimersi,

essere, incontrare l’altro senza paure né timori”.

Su questa linea, il 25 luglio, alle ore 21.00, in Piazza Cattedrale a Piazza Armerina,

avrà luogo “Fellini, la luce dei sogni” performance di musica, danza e arti visive,

ispirata alla poetica felliniana, con suggestive immagini e disegni del Maestro del

cinema, con Francesca Feci, Leonardo Mez e Francesco Faina.

I concerti di Nicola Piovani “Note a margine” del 24 luglio 2024, e Fellini, La Luce

dei sogni del 25 luglio 2024 sono finanziati dall’Unione europea Next Generation EU

(NGEU), nell’ambito del Progetto “GRAND TOUR AFAM” per

l’internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale

(AFAM) secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

A seguire, a partire dalle 21.45, Omar El Ouer, Omar El Ouer, Dina Bahgat, Sahar El

Zoghb in “Racconti Mediterranei” renderanno concreto al Between il sogno

dell’incontro musicale tra straordinari giovani musicisti italiani e artisti del Mare

nostrum, teatro delle diversità. Quelle identità plurali che fanno parte della storia e

tradizione delle città e dei meravigliosi luoghi del Parco Archeologico di

Morgantina e della Villa Romana del Casale, e che vengono rinnovate grazie al

Festival. E così, il 25 luglio, alle ore 21.00, il Concerto di MARIO VENUTI, a Mazzarino,

Piazza Vittorio Veneto. Il cantautore siciliano animerà la Piazza di Mazzarino con i

suoi successi, le nuove produzioni, tra sonorità del mondo e amore per le radici

culturali di ogni popolo.

Il 26 luglio, alle ore 21.00, è la volta di Aidone dove in Piazza Filippo Cordova si

terrà l’affascinante spettacolo di danza “Suoni e danze del Mediterraneo” della

Compagnia Fabula Saltica di Rovigo mentre a Pietraperzia, Runzi il 27 luglio alle

ore 21.00, PHILIPPE HARARI, ci condurrà con brani celebri e quasi magici ne

“L’America, terra del sogno”. Contemporaneamente, sempre il 27 luglio, alle ore

21.00 sarà di scena la Compagnia Fabula Saltica di Rovigo, con lo spettacolo di

danza “Ballades”, in Piazza Cattedrale a Piazza Armerina.

Il 28 luglio il Festival si conclude con un momento forte di festa e condivisione per

tutti. Infatti alle ore 21.30, in Piazza Giovanni Falcone e Borsellino a Piazza

Armerina, salirà sul palco GAIA, prodotto da Georgia Lo Faro Eventi. Si chiude,

quindi, in bellezza con l’amatissima cantautrice che, con il suo stile unico e

inconfondibile, ha conquistato il cuore di milioni di ragazzi (X Factor, Amici, Festival

di Sanremo e ancora il successo nazionale e la collaborazione internazionale con

Sean Paul). Per l’artista italo-brasiliana i sogni non hanno limiti geografici. Si

attendono migliaia di fan provenienti da tutta Italia. Dopo l’uscita di “Dea Saffica”

e della collaborazione con Tony Effe per il singolo “Sesso e Samba” – che ha

letteralmente travolto le classifiche e conquistato il pubblico.

Ma non finisce qui, perchè mai come quest’anno gli organizzatori hanno deciso di

investire sulla formazione attraverso la nascita di un nuovo polo culturale, il

“Between Songwriting Camp”, il primo grande Campus di produzione artistica del

Mediterraneo, che ospiterà ben 50 giovani artisti provenienti da storie e radici

culturali diverse, egiziani, algerini, siriani, tunisini, palestinesi, che saranno accolti e

ospitati gratuitamente per partecipare a laboratori di produzione artistica.

Un’occasione inedita e un esperimento visionario finalizzato a creare e

consolidare, nell’incontro tra i giovani, una rete permanente di conoscenza e

condivisione, che si concluderà il 26 luglio con il Concerto finale “Between

songwriting camp”, alle ore 21.00, in Piazza Cattedrale a Piazza Armerina.

Come sottolinea Stefano Mastruzzi, da 26 anni Direttore alla guida del Saint Louis

College of Music, “Il Songwriting Campus sarà un’esperienza straordinaria per i

numerosi ragazzi, europei e extra, un incontro di culture e storie apparentemente

distanti per (ri)creare insieme una ideale sintesi, scrivendo e condividendo testi e

musica di canzoni nuove che racconteranno il nostro tempo. Ciascuno porterà in

dote la propria sensibilità artistica, non vi saranno leader né front-man, solo le

canzoni, frutto maturo di creatività collettiva, che trae origine e ispirazione dalla

scoperta dell’altro”. Questo progetto è realizzato in collaborazione con il MAE e la

rete degli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

Il “Between Music&Arts Festival” è dunque centrato sull’incontro tra le espressioni

artistiche e culturali del Mediterraneo, per creare occasioni di conoscenza e

rigenerazione. Un Festival davvero unico, per offrire ai giovani, alle famiglie, a tutti

un’occasione di divertimento, di incontro e di riflessione sull’importanza dello

scambio, della condivisione, delle identità plurali. Valori ben rappresentati dal

famoso mosaico delle ragazze in “bikini” che giocano a palla, sito a Villa Romana

del Casale Patrimonio dell’Umanità Unesco – Piazza Armerina, non per caso scelto

come immagine grafica per rappresentare il Festival.

Ma l’obiettivo del Between di valorizzare le bellezze architettoniche e artistiche

presenti nel territorio siciliano, in nome di un turismo sostenibile, ma anche per

avvicinare le nuove generazioni attraverso un processo di riappropriazione sociale

e identitaria, viene perseguito non solo dalla musica ma anche da altre forme

artistiche, come le ARTI VISIVE.

Il programma ricco ed articolato, dunque, non propone solo concerti, ma apre

alle arti visive, dando vita a performance multidisciplinari, esposizioni, proiezioni,

presentazioni e talk.

Grazie alla collaborazione di Frank Alva Buecheler, Presidente di One Sky

Academy, viene proposto un programma articolato su tre eventi inediti, che si

intende sviluppare per le prossime edizioni. Il primo tra questi, si svolge il 24 luglio

alle ore 18.00, non solo negli spazi di One Sky Academy, ma diffusa in altri luoghi

simbolici della città, la mostra “MEDITERRANEO: MOSAICO DI C(OU)LTURE”, a cura

di Alessia Montani. Una selezione di artisti della Biennale d’arte di Malta 2024,

quale invito chiaro e forte a considerare la cultura del futuro in una visione al

plurale, per valorizzare la storia e promuovere la coesistenza pacifica. Il desiderio è

quello di contribuire ad instaurare una nuova forma di equilibrio tra l’uomo e la

natura.

Il secondo evento si svolgerà il 24 luglio alle ore 18.00, con l’esposizione “SUN

STONES” The Sicilian Series, di Ali Amam, sempre presso One Sky Academy a

Piazza Armerina. Si tratta di una mostra inedita per l’occasione del Between,

dell’artista siriano che vive e lavora a Berlino. L’evento nasce grazie alla

collaborazione con One Sky Academy che ha ospitato l’artista nella sua residenza

piazzese per tre mesi. Amam è un esule politico accolto in Germania dal 2022.

Vengono esposte inedite opere pittoriche, olio su tela, due delle quali in

particolare, sono ispirate ai contenuti del Between. Il lavoro dell’artista si è

sviluppato in un’atmosfera lavorativa centrata sull’idea di base che l’incontro tra

le culture sia sempre fecondo e che occorra rispettare le unicità di ciascuno,

nell’ottica della conoscenza e dell’accoglienza.

Il terzo appuntamento, il 26 luglio alle ore 18.30, riguarda la presentazione

dell’innovativo progetto “THE HUMAN BRIDGE”, sempre presso i locali di One Sky

Academy. E’ prodotto dall’Associazione culturale Unproduction e da Palestine

Museum US, con il supporto del Comune di Lampedusa, del Parco Archeologico

di Himera, Solunto e Iato e della Soprintendenza del Mare della Regione Sicilia.

Between accoglie con grande entusiasmo il progetto, che nasce dall’incontro a

Venezia tra l’artista Solveig Cogliani e Mohammed Ahaj, in occasione della

mostra “From Palestine with Art”, evento collaterale della Biennale Arte, dove i

due artisti hanno realizzato un dipinto “The Human Bridge”, ora esposto presso il

Palestine Museum. Da quel momento, l’idea visionaria è diventata realtà:

abbattere ogni confine mediante l’arte, e costruire un ponte ideale dell’Umanità

che unisca i popoli del Mediterraneo. Sono state infatti, recentemente installate

nell’ambiente marino, davanti a Lampedusa, due sculture appositamente

realizzate da Solveig Cogliani e Sana Farah Bishara.

PROGRAMMA GENERALE

BETWEEN MUSIC & ARTS FESTIVAL 2024

22 luglio

• 19:00, Inaugurazione Villa Romana del Casale.

• 19:30, Spettacolo Compagnia di danza Naturalis Labor “Love Suite”, Villa

Romana del Casale.

• 21:30, “Baccalà on Tour”, Serena Brancale, Piazza Armerina, Piazza Cattedrale.

23 luglio

• 21:00, Francesco Cafiso e Orchestra giovanile residenziale del Between

“MusicaInsieme a Librino”, Aidone, Piazza Filippo Cordova.

24 luglio

• 18:00, Mostra diffusa “Mediterraneo: Mosaico di C(ou)lture”, artisti della

MaltaBiennale Art, One Sky Academy e altre location.

• Esposizione “Sun Stones” The Sicilian Series, Ali Amam, Piazza Armerina, One Sky

Academy.

• 21:30, “Note a Margine”, Nicola Piovani, Piazza Armerina, Piazza Cattedrale.

25 luglio

• 18:30, Documentario “Fellini fine mai”, incontro con il regista Eugenio Cappuccio

e Gianfranco Angelucci, Piazza Armerina, One Sky Academy.

• 21:00, “Fellini, la luce dei sogni” musica, danza e arti visive, Piazza Armerina,

Piazza Cattedrale.

• 21:45, Concerto “Racconti Mediterranei”, Omar El Ouer, Dina Bahgat, Sahar El

Zoghb, Piazza Armerina, Piazza Cattedrale.

• 21:00, Concerto Mario Venuti, Mazzarino, Piazza Vittorio Veneto.

26 luglio

• 18:30, Presentazione “The Human Bridge”, Piazza Armerina, One Sky Academy.

• 19:30, talk “L’Arte per la pace”, Piazza Armerina, One Sky Academy.

• 21:00, Concerto finale “Between songwriting camp”, Piazza Armerina, Piazza

Cattedrale.

• 21:00 Spettacolo di danza “Suoni e danze del Mediterraneo” della Compagnia

Fabula Saltica di Rovigo, Aidone, Piazza Filippo Cordova.

27 luglio

• 21:00, Concerto di Philippe Harari, “L’America, terra del sogno”, Pietraperzia,

Runzi.

• 21:00 Spettacolo di danza della Compagnia Fabula Saltica di Rovigo,

“Ballades”, Piazza Armerina, Piazza Cattedrale.

28 luglio, ore 21.30, “Gaia in concerto”, Piazza Armerina, Piazza Falcone e

Borsellino.