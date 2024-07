Parco urbano, Moderati, “esempio di arroganza della giunta Dipietro”

Analisi dura quella del gruppo Moderati per Enna sulla vicenda della progettazione del Parco urbano affidata dall’amministrazione comunale alla Kore ma “bocciata” dal Tar di Catania che ha accolto il ricorso dell’Ordine degli Architetti di Enna. Gli esponenti dell’opposizione al sindaco criticano l’atteggiamento della giunta, con in testa il sindaco Dipietro.

“Arroganza e supponenza”

“E dire che il l’Ordine professionale, prima di rivolgersi al Tar, aveva tentato – spiegano gli esponenti di Moderati per Enna – in tutti i modi la via del dialogo con l’amministrazione Dipietro, che anche in questa circostanza ha confermato tutta la sua arroganza e supponenza. Un modus operandi che comporta solo un dispendio di tempo e risorse finanziarie”.

I limiti del Comune

I Moderati per Enna ritengono che sarà difficile rifar partire la macchina burocratica per i limiti degli uffici comunali. “Adesso gli uffici del Comune, che ultimamente – dicono i Moderati per Enna – ci sembrano oltremodo limitati nell’esercizio delle loro prerogative, dovranno riavviare la corretta procedura per l’affidamento dell’importante incarico. Invece, nella coraggiosa azione intrapresa dall’ordine degli architetti, che non si sono piegati a logiche di bottega, cogliamo un segnale di grande civiltà, che diventa un monito per tutta la nostra comunità”