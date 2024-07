Morto l’imprenditore De Gaetano, i funerali a Valguarnera

E’ lutto a Piazza Armerina ed al Valguarnera per la morte di Tuccio Santi De Gaetano, 56 anni, imprenditore dell’energia, stroncato, presumibilmente, da un malore. Un uomo di successo, noto in tutta la provincia di Enna per la sua attività specializzata nella distribuzione del gas.

Viveva a Valguarnera

Nativo di Piazza Armerina, abitava da tanti anni a Valguarnera ove aveva sposato la moglie Laura. Era una persona molto conosciuta, gentile, dall’animo buono e sempre disponibile. Lascia tre figli di giovane età e la moglie Laura. I funerali si svolgeranno a Valguarnera presso la Chiesa Madre, domani martedì 9 luglio alle ore 16.

Il ricordo degli amici

Tante le testimonianze di cordoglio degli amici. “Tuccio non era solo un amico, insieme giocavamo da bambini ( da piccolo faceva il portiere come me). Tuccio era anche un partner d’impresa leale e un ragazzo di valore, conosciuto per la sua correttezza e bontà” scrive Agostino Sella, giornalista e amico dell’imprenditore defunto che si è anche rivolto ai figli. “Ai suoi figli, voglio dire di guardare all’esempio del loro padre: un uomo giusto, buono e onesto. Tuccio riposa in pace”.