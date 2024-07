Pass per le strisce blu revocato a Cammarata, Pd, “fine del privilegio”

I consiglieri comunali del Pd di Piazza Amerina Andrea Arena e Dario Azzolina annunciano la revoca del pass per le strisce blu al sindaco Nino Cammarata ed agli amministratori comunali che consentiva loro di parcheggiare le rispettive auto senza pagare un centesimo.

La decisione della Polizia municipale

I due esponenti politici dell’opposizione sostengono che la decisione della Polizia municipale è frutto di una loro iniziativa, “ristabilendo così un principio di uguaglianza tra cittadini e amministratori” aggiungono Azzolina e Arena.

“Fine di un privilegio lungo”

“Mettiamo fine ad un privilegio durato per troppi anni. La nostra attività è da sempre impegnata a promuovere la trasparenza e l’equità. Ringraziamo il comando della Polizia Locale per il suo impegno nel garantire che tutti i membri della nostra comunità siano trattati allo stesso modo. È un passo importante verso una gestione più equa e trasparente della cosa pubblica. Continueremo a lavorare per il bene comune, assicurandoci che le regole siano rispettate da tutti, senza eccezioni e soprattutto senza privilegi”