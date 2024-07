Valguarnera, una contrada senza acqua da 15 giorni

Da 15 giorni circa, contrada Montagna, a Valguarnera, è senz’acqua. La contrada ricade nella parte alta del paese ed oltre a Valguarnera investe pure il Comune di Assoro. I residenti abituali e chi vi abita nella stagione estiva, 150 famiglie circa, non sanno più a quale Santo votarsi.

Le segnalazioni degli utenti

Decine le segnalazioni giornaliere ad Acquaenna, gestore del servizio, ma ad oggi senza alcun risultato. Gli abitanti sono esasperati e non sanno più quale iniziativa intraprendere. Da quel che filtra dalla società di servizi, a causa della drastica riduzione della portata, il prezioso liquido non riesce ad arrivare nella contrada, posta nella parte alta.

Lo sconforto degli utenti

“Ma può essere dicono in tanti, che non si riesce a trovare una soluzione per farla arrivare sino qui sopra anche a giorni alterni? Non sappiamo più cosa fare e a chi rivolgerci. Sta di fatto che per poter sopperire all’emergenza siamo costretti a rivolgerci ad autobotti private con notevole esborso da parte nostra.” Le segnalazioni oltre che ad Acquaenna sono pervenute anche ai Sindaci dei Comuni interessati Valguarnera ed Assoro, ma senza ancora alcun risultato. I centralini di Acquaenna continuano a squillare invano, al momento solo promesse e nulla più. Se non si risolve da subito il problema sono in tanti a non escludere di intraprendere un’azione legale per interruzione di pubblico servizio.

Rino Caltagirone