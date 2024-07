Festa della patrona, individuati stalli per i mezzi dei disabili

L’Assessore con delega alla Viabilità, Biagio Scillia, annuncia che sono state emesse le ordinanze che individuano le postazioni riservate ai veicoli al servizio dei soggetti con disabilità per il giorno 14 luglio, in occasione del ritorno della nostra Patrona al Duomo.

Ecco dove sono

Le postazioni sono le seguenti: tratto di Piazza N. Colaianni antistante la statua omonima; tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con piazza Mazzini e piazza Scarlata per consentire l’ingresso in Duomo dall’apposita scivola; piazza Europa lungo tutto il lato prospiciente la via Montesalvo. Inoltre è confermato il servizio di bus navetta.