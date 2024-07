Giovani della Dc, vertice regionale a Enna

Il 20 luglio prossimo l’Hotel Garden di Enna vedrà protagonisti i giovani della Democrazia Cristiana provenienti da tutta la Sicilia riuniti in assemblea , durante la quale saranno affrontati temi che riguardano l’attuale situazione politica nell’ottica di organizzare , nel corso della seconda edizione della festa dell’amicizia che si svolgerà il prossimo mese di ottobre, il congresso giovanile durante il quale verranno eletti i segretari provinciali del MG e la segreteria regionale. ” Costruire e strutturare la nuova Democrazia Cristiana giovane e preferibilmente donna”. Nell’ottica dell’impegno preso con gli elettori , il Segretario Nazionale Totò Cuffaro , punta sui giovani per costruire quell’idea di partito dove i giovani , all’interno , hanno avuto storicamente un ruolo significativo , in particolare attraverso il movimento giovanile della democrazia cristiana che è stato fondato nel 1944.Questo movimento giovanile è stato rinominato nel 1953 e ha avuto un impatto notevole nella formazione politica e sociale dei giovani italiani dell’epoca.Questa generazione di giovani militanti si è formata negli ambienti del FUCI e dell’Azione Cattolica e ha contribuito a definire l’identità politica della Democrazia Cristiana nel corso degli anni. Il suo primo segretario («delegato del Movimento Giovanile») designato il 19 agosto 1944 fu Giulio Andreotti. Il primo congresso si tenne nel gennaio 1947 ad Assisi dove venne confermato Andreotti. Nel 1951 il V Congresso del Movimento Giovanile fu vinto dai dossettiani. L’ultimo segretario è stato Francesco Sanna eletto nel XVIII e ultimo congresso nazionale, che si svolse a Montecatini, tra il 17 e il 20 dicembre 1992. All’Assemblea Costituente Nazionale di Roma del luglio 1993 il Movimento Giovanile della DC si ridenomina “Giovani Popolari”.



Nel 2024 da Enna dunque riparte il viaggio verso la ricostruzione organizzativa del nuovo Movimento Giovanile DC che siamo certi porterà , nel volgere di breve tempo, al diciannovesimo Congresso Nazionale. E’ questa l’importanza storica che oggi i giovani democristiani sono chiamati a vivere e partecipare. Molti di loro nel 1992 non erano ancora nati, da allora sono trascorsi ben 32 anni . Un tempo troppo lungo durante il quale i giovani impegnati in politica hanno perso le speranze disertando le urne , un periodo troppo lungo durante il quale si è sentita la mancanza di quella identità politica che aveva promosso una visione dell’attività politica come “servizio ai cittadini”. Ed è proprio su queste basi che Totò Cuffaro vuole che si formi la nuova DC. Ancora una volta sarà la Sicilia protagonista di una rivoluzione necessaria per formare quell’area di cattolici popolari autentici che nel servizio gratuito ai cittadini potranno rappresentare gli autentici valori del cristianesimo. A Enna il 20 luglio per far parte della storia !