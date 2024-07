Rugolo, pm, “archiviazione per i 2 giornalisti”

Udienza davanti al Gup del tribunale di Enna, Ornella Zelia Futura Maimone, per i due giornalisti Filippo Occhino e Pierelisa Rizzo, denunciati da Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a 4 anni e sei mesi per violenza sessuale aggravata su minori, per diffamazione e diffusione di atti procedurali.

La riserva del Gup

Il giudice deve pronunciarsi sull’opposizione alla richiesta di archiviazione da parte dei legali del sacerdote ma servirà un’altra udienza per la decisione.

In aula il difensore di Rugolo, assente, è stato sostituito da un avvocato del Foro di Enna, Alessandro Manno mentre i giornalisti erano rappresentati dall’avvocato Eleanna Parasiliti Molica e Pierelisa Rizzo anche dall’avvocato Giovanni di Giovanni, del Foro di Caltanissetta.

Pm chiede archiviazione

Il pm Michele Benintende ha reiterato la richiesta di archiviazione alla quale si sono associati gli avvocati dei due giornalisti.

L’avvocato Parasiliti ha prodotto l’ordinanza di archiviazione di Savona che riguardava il presidente di Rete l’Abuso Francesco Zanardi, denunciato anche lui per diffamazione e diffusione di atti procedurali e che ha posto la parola fine alla vicenda che riguarda il presidente.

La difesa della giornalista

Ha poi messo in evidenza come nella richiesta di opposizione siano citati alcuni nomi di persone che nulla centrano con i due articoli, per i quali è stata presentata la denuncia, pubblicati su Enna Live e Sant’Anna Today. L’avvocato Di Giovanni ha sottolineato come Rugolo non avesse i titoli per denunciare considerato il fatto che la vicenda riportata negli articoli riguarda il vescovo Rosario Gisana e non il sacerdote.