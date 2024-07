Centro storico, Confcommercio, “più eventi, Ztl? Sì ma con le navette”

“La stagione estiva ha già preso il via ma i commercianti, i ristoratori, le attività produttive del territorio stanno vivendo le conseguenze di una mancata programmazione”.

Lo afferma il direttore di Confcommercio Caltanissetta Enna Gianluca Speranza in merito alla situazione del centro storico di Enna, i cui affari si sono ridotti a causa della chiusura degli svincoli della A19 che, di fatto, ha reso molto complicato raggiungere la città. E così, l’associazione di categoria, rivolgendosi all’amministrazione, suggerisce delle ricette per compensare queste perdite per le attività commerciali ennesi.

“Comune ci faccia organizzare degli eventi

“Il Comune potrebbe anche metterci nelle condizioni di organizzare eventi e di farli organizzare ai commercianti stessi. Ma dobbiamo fare in fretta perché siamo già in ritardo” spiega Speranza.

Servono gli eventi, ripensare la viabilità

Secondo Speranza, questi eventi “dovrebbero attirare il turismo di prossimità e che dovrebbero essere inseriti in una programmazione puntuale senza sovrapposizioni” ma il direttore della Confcommercio pone all’attenzione anche un altro problema, quello della viabilità. “Tutto il traffico si concentra sul tratto della “Balata” e della via Sant’Agata e i parcheggi scarseggiano. Motivazioni che scoraggiano i cittadini a fare una semplice passeggiata” aggiunge Speranza.

La Ztl così non serve

E poi c’è la questione della Zona al traffico limitata che è, sostanzialmente, criticata dalla Confcommercio, almeno per come è stata pensata. “La nostra posizione non cambia: siamo favorevoli all’isola pedonale ma solo se supportata dai servizi, quindi dalla navetta potenziata e da piccole manifestazioni artistiche o culturali che possano animare le serate di calura estiva che stanno per arrivare”