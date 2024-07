Lago di Pergusa, Pd, “silenzio di Pagana e Regione”

“Continua il silenzio della Regione, nessuna risposta da parte della Pagana”. Lo afferma in una nota il Pd di Enna che, nelle settimane scorse, ha avviato una petizione popolare su per salvare il lago di Pergusa ormai del tutto prosciugato.

Pd, “dove è il tavolo tecnico?”

“Nonostante le nostre pressioni, nessuna risposta è ancora arrivata dalla Regione Siciliana sull’emergenza a Pergusa. Il tavolo tecnico che era stato annunciato per giovedì è stato misteriosamente annullato e l’Assessore Pagana non ha mai risposto ai nostri appelli pubblici. Le firme raccolte nei giorni scorsi sono già oltre un migliaio, un buon risultato ma ancora non sufficiente: per ampliare la platea dei firmatari, abbiamo lanciato la raccolta firme anche online”.

L’appello

Chiediamo a tutti i cittadini di sostenerci in questa battaglia sottoscrivendola. Assessore Pagana, adesso ci rivolgiamo a lei. È passata più di una settimana dal nostro appello, il caso Pergusa è diventato un caso nazionale e nonostante ciò il tavolo tecnico non è ancora stato convocato e da parte sua non è arrivata nessuna risposta.