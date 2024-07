Rete idrica colabrodo, perdita d’acqua vicino ai pompieri

Un’altra perdita dalla condotta idrica nel territorio di Enna. A documentarla, in un video di pochi secondi, è il consigliere comunale del Pd, Marco Greco, che denuncia una situazione paradossale: da un lato il territorio è vittima della siccità, dall’altro le condotte perdono acqua.

La denuncia

“Mentre in Sicilia imperversa la siccità, questa è la situazione delle nostre condotte idriche. Il video è stato registrato in via D’Angelo, di fronte la caserma dei vigili del fuoco” si legge nel commento dell’esponente dell’opposizione che ha rilanciato sulle sue pagine social il video girato da alcuni residenti

La perdita tra Enna e Pietraperzia

Proprio ieri, ViviEnna ha documentato la situazione lungo la strada tra Enna e Pietraperzia con un’altra perdita di acqua, come segnalato da un gruppo di lavoratori. ” La maggior parte delle perdite sono presenti nel tratto superato borgo Cascino in direzione verso la SS.191″

Il guasto alla condotta di Nissoria

Nei giorni scorsi, si è registrato l’ennesimo guasto alla condotta: la perdita ha interessato una tubazione nel territorio di Nissoria e così Siciliacque per provvedere alla riparazione è stata costretta ad interrompere l’erogazione dell’acqua in ben 11 Comuni e nell’area industriale del Dittaino.