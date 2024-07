Servizio idrico, scontro a Nicosia tra sindaco e La Giglia

E’ scontro politico per l’emergenza idrica e la gestione del servizio a Nicosia tra il sindaco Luigi Bonelli ed il consigliere comunale Ciccio La Giglia. La questione, però, finirà in tribunale considerato che il primo cittadino, sulla sua pagina social, ha deciso di denunciare l’esponente politico ed ha annunciato di volersi presentare nella giornata di giovedì nella caserma dei carabinieri per presentare la querela.

La vicenda

Ma cosa ha causato questa reazione del sindaco? Il pomo della discordia è un post pubblicato dal consigliere La Giglia che, a sua volta, replica alle dichiarazioni rese da Bonelli nel corso della trasmissione Agorà andata in onda su Rai 3 che si è occupata dell’emergenza idrica, in particolare a Nicosia.

Bonelli, “non avrei dato tutte le sorgenti ad AcquaEnna”

Alla domanda legata alla gestione dell’approvvigionamento idrico, il sindaco Luigi Bonelli si è espresso così: “Noi abbiamo una montagna ricchissima di sorgenti. Negli anni passati, tutte le sorgenti sono state date ad Acquaenna per la gestione delle acqua, se fosse stata la mia amministrazione non le avremmo date o ce ne saremmo tenuta qualcuna per affrontare questo tipo di emergenza”.

L’affondo di La Giglia

Il consigliere La Giglia, nel suo attacco politico al sindaco, ha mostrato una delibera del Consiglio comunale risalente al 30 ottobre del 2001 e relativa alla “costituzione del Consorzio ambito numero 5 Enna per la gestione del servizio idrico integrato. Approvazione dello schema di convenzione e Statuto”. In sostanza, il passo che ha poi portato alla gestione di AcquaEnna. Il consigliere, oltre ad indicare i nomi dei consiglieri, ha precisato che, in quel periodo storico, a governare Nicosia era l’amministrazione del sindaco, Piergiorgio La Via ed uno degli assessori era proprio Luigi Bonelli, sottolineando la sua responsabilità politica.

La replica del sindaco, “denuncerò il consigliere”

“Denuncerò il consigliere Francesco la Figlia per diffamazione. Lo farò giovedì mattina dai Carabinieri” ha scritto il sindaco di Nicosia, spiegando che, in merito a quella delibera era un atto esclusivo del Consiglio comunale.

“La delibera a cui si riferisce La Giglia è una delibera del Consiglio comunale , una delibera che possono discutere e votare solo i consiglieri comunali e quindi la presenza mia e dell’assessore Gemmellaro in quella seduta era completamente insignificante” ha scritto Bonelli.