Un insediamento medievale accanto alla Villa del Casale

Una villa medievale è emersa accanto alla Villa romana del Casale di Piazza Armerina. La scoperta, riportata dall’agenzia Ansa, è frutto di un lavoro di ricerca di un gruppo di studio coordinato dall’Università di Bologna che sta compiendo ulteriori approfondimenti sull’origine di questo insediamento, presumibilmente commissionato da un latifondista, risalente tra il X ed il XII secolo.

Le stanze per il cibo

Secondo i ricercatori, sarebbero visibili delle stanze che sarebbero state usate per conservare il cibo e per cuocerlo. Inoltre, come riportato dall’Ansa, “sono stati trovati due rari esempi di amuleti islamici in bronzo e in piombo, uno dei quali riporta un’invocazione tratta dal Corano”.

Uno scheletro

E’ stato anche scovato uno scheletro e sono stati avviati altri studi per capire il sesso, l’età ed altre informazioni per comprendere meglio il contesto.