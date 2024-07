Violenza di genere, accordo tra Co.tu.levi e Asp

Ha preso avvio il servizio civile universale affidato dal Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio all’Associazione Co.tu.levi (Contro Tutte le Violenze) per il tramite dello Sportello Antiviolenza Diana Di Enna.

L’intesa

Il progetto sancisce l’attività di collaborazione fra l’Associazione Co.tu.levi e l’Asp di Enna che accoglierà Cristina Di Mattia ed Irene Cremona, due giovani laureate, nell’ambito del progetto “non sei sola 2!” per contrastare la violenza di genere.

Il tema della violenza di genere

Un’opportunità straordinaria data ai giovani per entrare in contatto con il sociale ed in particolare con i temi della violenza di genere, oltre a fornire un valido supporto psico sociale all’Interno della struttura ospedaliera di Enna.

Parasiliti Molica, “è un traguardo”

“L’accordo, sottoscritto alla presenza del direttore sanitario dell’Asp, Emanuele Cassarà e dei responsabili dei volontari dell’associazione, che opera nel territorio di Enna dal 2019 – dice Eleanna Parasiliti Molica , referente dello sportello di Enna – costituisce ulteriore traguardo raggiunto da Co.Tu.Le.Vi nel percorso di tutela delle persone fragili, vittime di violenza”.