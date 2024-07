Incontro di sensibilizzazione e prevenzione sulle dipendenze patologiche – ASP 4 Enna

Le attività di sensibilizzazione, informazione sulla prevenzione da Gioco d’Azzardo Patologico, Fumo, Alcool e altre dipendenze continuano nel nostro territorio.

In particolare la dott.ssa Carmela Murè, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Enna e responsabile dell’UOC Dipendenze Patologiche, Ser.D di Nicosia, promotrice dei progetti Gam_ING Over Community, No Fumo… No Dipendenze e Change avvalendosi dell’equipe multidisciplinare formata da psicologhe, psicoterapeute (Dott.sse Castrogiovanni Maria Grazia, Calandra Rosaria, Lo Vetri Jessica e Cangeri Selene), assistente sociale (dott.ssa Gagliano Valentina) ed educatore professionale (dott.ssa Ciulo Mallory), propone il 17 Luglio alle ore 9.30, un incontro presso l’aula consiliare G. D’Angelo del Comune di Calascibetta, Via Conte Ruggero, 14.

