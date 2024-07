Accordo tra Kore e Regione, passo verso il Policlinico

La firma apposta ieri dal Presidente della Regione Renato Schifani e dal Presidente dell’Università Kore Cataldo Salerno al protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di alta formazione professionale, di sviluppo della ricerca biomedica e clinica e delle connesse attività assistenziali rappresenta la conferma di un lungo processo che porterà l’area vasta e interna della Sicilia ad avere un polo sanitario di eccellenza al pari di quanto già esistente nelle tre aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

La clinicizzazione

La clinicizzazione delle strutture sanitarie ad opera dell’Università Kore non si esaurisce ai soli reparti ospedalieri ma sta sperimentando innovative forme di collaborazione anche con Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico come l’Oasi Maria SS di Troina, a dimostrazione del fatto che “chi ha le carte a posto” non ha da temere alcuna interferenza campanilistica. Alla domanda se da oggi si potrà cominciare a parlare di “policlinico” non possiamo che suggerire la lettura della favola di Esopo che vede la tartaruga vincere contro la veloce lepre grazie alla costanza e all’orgoglio.

Cosa manca per il Policlinico

Due tappe saranno comunque inevitabili e richiederanno tempo. La prima sarà quella di potenziare l’offerta disciplinare specialistica dell’Ospedale Umberto I° nella prospettiva di farlo diventare D.E.A. di II° livello. La seconda sarà quella di trasformare l’Azienda sanitaria provinciale di Enna in Azienda ospedaliera

universitaria. Poco importa se qualcuno si spingerà a chiamare queste sequenze “prove tecniche di policlinico”, Battisti le avrebbe più semplicemente chiamate “emozioni”.