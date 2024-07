Omicidio della ex moglie a Troina, Impellizzeri a processo

Il gup del Tribunale di Caltanissetta ha disposto il rinvio a giudizio per Maurizio Impellizzeri, l’allevatore di Troina di 59 anni accusato dell’omicidio della ex moglie, Mariella Marino, 56 anni. La prima udienza è stata fissata al 27 settembre nell’aula della Corte di Assise di Caltanissetta.

L’omicidio

La donna venne ammazzata a colpi di pistola la mattina del 20 luglio dello scorso anno davanti a un supermercato di Troina. Un provvedimento quello dei magistrati che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato che, come riportato dal quotidiano La Sicilia, si trova in carcere dal giorno dell’omicidio della moglie.

La donna lo aveva denunciato

La vittima, che si era separata dal marito da circa un anno e che lo aveva anche denunciato per atti persecutori al punto da patteggiare 8 mesi ma rimanendo in stato di libertà sarebbe stata raggiunta da 3 colpi di pistola. L’ultimo, quello forse quello mortale, quando la donna aveva cercato di mettersi in salvo entrando in una casa che si trova a poca distanza dal supermercato.

L’arma

L’arma del delitto, una pistola con la matricola abrasa, venne poi trovata dai carabinieri in casa di Impellizzeri, dove l’uomo era tornato dopo l’omicidio.