D.E.A IL 19 luglio al Castello di Assoro presentano “Questo Pazzo Mondo”

Venerdì 19 luglio, nella splendida location del castello di Assoro, alle ore 21.00 ci sarà la presentazione del disco “QUESTO PAZZO MONDO” il primo album della band D.E.A .





Album dal sapore Indi/Rock che lascia spazio a sonorità Pop.

Un album senza tempo, che esula dalle canzoni banali.

Con calore e colore, permette all’ascoltatore di rivivere e immergersi in un vissuto autentico. Dalla ballad “Fiamma di carta” “al puro rock di “Sulla mia pelle”, per non tralasciare “Questo pazzo mondo”, il classico brano Pop rock, che è stato il singolo scelto per preannunciare ll’uscita del disco e che ha dato nome allo stesso.





La ricerca dei suoni, delle melodie e le tematiche dei brani, sapientemente scritti dai 3 autori Capizzi, Abbate, Cardile sono state prodotte artisticamente da Marco Di Dio, arrangiatore siciliano che vanta una serie di collaborazioni artistiche importanti da Fabio Concato a Mario Venuti, a molte altre personalità ed etichette nazionali.

Questo pazzo mondo è uscito in copia fisica per l’etichetta Roccascina Audio Produzioni di C.Russo e M.Di Dio ed è disponibile in tutti i digital stores online.









I D.E.A , musicisti natii della provincia di Enna, sono:

Francesco Cardile voce e chitarra

Francesco Abbate tastiere

Marco capizzi basso elettrico

Eriberto Riverà chitarre

Giuseppe Iaci alla seconda chitarra e sintetizzatore





Sotto il videoclip ufficiale del singolo Questo Pazzo Mondo





Luogo: Castello di Assoro , Castello di Assoro, ASSORO, ENNA, SICILIA

Data Inizio: 19/07/2024

Data Fine: 19/07/2024

Ora: 21:00

Artista: D.E.A

Prezzo: 0.00