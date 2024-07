Bando per partecipare al “ Premio Letterario Gliozzo” di Nissoria

È già online sul sito del comune di Nissoria (www.comune.nissoria.en.it) il bando per partecipare al “ Premio Letterario Calogero Gliozzo” aperto a tutti i cittadini italiani, stranieri e non – per le sezioni A e B – che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 31 luglio 2024, e per la sezione C a tutti i cittadini minori, italiani e non, che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 31 luglio 2024.

Il premio, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dalla comunità nissorina tutta, dopo un anno di pausa, viene riproposto con l’intento precipuo di dare visibilità all’entroterra siciliano che da sempre ha manifestato amore per la letteratura nel ricordo del compianto Calogero Gliozzo, scomparso nel 2020.

Calogero fu un fiero guerriero combattente contro una rara forma di linfoma e protagonistadi una raccolta fondi online senza pari “Aiutiamo Calogero Gliozzo” che, grazie all’iniziativa delle due sorelle guidate dalla forza dell’amore, gli permise di volare in Israele e sottoporsi ad una terapia sperimentale. Inizialmente guarito, fu purtroppo di nuovo colpito dalla malattia e costretto ad arrendersi. La sua scomparsa commosse l’Italia; era un giovane che amava la vita e che, come tutti gli animi sensibili, amava la poesia, essendo stato lui stesso scrittore. Dedicargli un premio. che punta a un più ampio respiro nazionale.

E’ un atto dovuto della sua comunità per mantenerne vivo il ricordo e per incidere il suo nome nella memoria collettiva.

Il Premio Calogero Gliozzo, quest’anno alla sua seconda edizione, propone quale tema del concorso letterario: “Il viaggio: viaggiare è come sognare”.

È possibile partecipare con testi inediti, che pertanto non potranno essere rifacimenti, né riedizioni modificate di lavori editi, ad eccezione delle opere pubblicate sul web, purché rimosse dai siti per tutta la durata del Premio, pena l’esclusione. Il Premio, la cui partecipazione è interamente gratuita, si compone di tre sezioni.

La sezione A è rivolta alla poesia, mentre la sezione B è rivolta alla narrativa, nello specifico ai racconti brevi. La sezione C invece, riservata ai minori, è rivolta alla narrativa, nello specifico alla favola.

Ogni autore potrà inviare un solo contributo. Le opere dovranno essere inviate nella seguente modalità: copia in formato digitale salvato in formato .pdf inviata via posta elettronica all’indirizzo info@comune.nissoria.en.it specificando in OGGETTO: “Premio Calogero Gliozzo” e la tipologia di sezione entro la data del 16/08/2024.

Le opere verranno sottoposte al giudizio di una qualificata commissione appositamente nominata – le cui valutazioni saranno insindacabili – che dovrà decretare i vincitori. I nomi dei componenti della giuria saranno resi noti durante la manifestazione e comunque successivamente a quando verranno resi noti i risultati.

La serata di premiazione, organizzata dall’associazione culturale BIG Factory con il contributo del Comune, si svolgerà a Nissoria durante la serata di gala del 29 agosto 2024.