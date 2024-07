Crisi idrica a Regalbuto, nuovo piano di distribuzione

Sono tanti i disagi a Regalbuto nella distruzione dell’acqua in vigore dal 27 giugno scorso. A lanciare l’allarme è stato il sindaco, Vittorio Angelo Longo, che ha manifestato ad AcquaEnna i problemi che stanno affrontando gli utenti.

Le parole del sindaco

“Abbiamo la necessità di informare la cittadinanza – spiega il sindaco di Regalbuto – che la razionalizzazione attuata si sta dimostrando non sufficiente a garantire in pieno il servizio e ciò sta causando qualche problema operativo. Com’è noto d’estate la richiesta di disponibilità d’acqua aumenta considerevolmente. Se poi a questa si associa l’emergenza idrica senza precedenti che stiamo affrontando (in tantissimi altri centri la situazione comincia a diventare drammatica…), ecco spiegato il motivo dei disagi che stiamo subendo”.

Il nuovo piano di distribuzione

Il sindaco ha spiegato “che la differenziazione di questi giorni non è stata bastevole a soddisfare le richieste di tutte le utenze”, per cui “il gestore ha quindi comunicato un ulteriore frazionamento della distribuzione”.

Ecco la turnazione di AcquaEnna

A partire dal 22 luglio, ci sarà l’erogazione dalle ore 07,00 sino alle ore 17,00 circa (a giorni alterni) nelle vie ricadenti nelle maglie n. 6-7-8, C.da Tre Vie, C.da Sparacollo, C.da Piano Arena, le successive erogazioni avverranno quindi giorno 24/07/2024, 26/07/2024 e così a seguire;

A partire dal 23 luglio erogazione dalle ore 07,00 sino alle ore 17,00 circa (a giorni alterni) nelle vie ricadenti nelle maglie n. 1-2-3-4-5-5/a, C.da Scalidda, C.da Ciappa Monte, C.da Savarino e C.da Pettoruto, le successive erogazioni avverranno quindi giorno 25/07/2024, 27/07/2024 e così a seguire.