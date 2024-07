Due uomini pestati dal branco, 8 giovani denunciati

Gli agenti del commissariato di polizia di Piazza Armerina hanno denunciato 8 giovani, tra cui minorenni, per un violento pestaggio a danni di 2 uomini avvenuto a Piazza Armerina nel giugno scorso.

La vicenda

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo, per una mancata precedenza pedonale, avrebbe bloccato una macchina per poi colpire il conducente, costretto ad arrestare la marcia ma gli aggressori, non ancora paghi, lo hanno raggiunto. Successivamente hanno accerchiato la vittima colpendola con calci e pugni, nonché con un manganello telescopico che uno di loro portava al seguito.

Botte all’amico del conducente

Il passeggero dell’auto, intervenuto per aiutare l’amico, a sua volta è stato raggiunto da alcuni pugni e grazie all’intervento di un passante l’aggressione ha avuto fine. I due malcapitati, a causa delle lesioni riportate, hanno fatto ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso.

