Lago Pergusa, Dipietro a Pagana, “incarico a esperti per salvarlo”

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro ha chiesto all’assessore regionale al Territorio ed Ambiente, Elena Pagana, la nomina di esperti per provare a salvare il lago di Pergusa. Lo ha fatto nel corso della riunione del tavolo tecnico convocato dall’esponente del Governo regionale per il problema del quasi totale prosciugamento della conca.

Alla ricerca della cura

La richiesta del capo dell’amministrazione si lega alla necessità “di comprendere le cause di tale stato di fatto in quanto nessuna cura è possibile se non viene preceduta da una corretta e completa diagnosi che sappia comprendere le criticità locali e le questioni legate ai cambiamenti climatici” afferma il sindaco di Enna.

La Regione faccia qualcosa

Allo stesso tempo, il sindaco “auspica che l’amministrazione regionale si attivi senza ulteriori ritardi e ribadisce la massima attenzione dell’amministrazione comunale su uno dei temi più rilevanti per il presente ed il futuro della nostra comunità” si legge nella nota inviata alla stampa.