Between Music & Arts, incanta lo spettacolo di Nicola Piovani

Grande successo di partecipazione per questi primi tre giorni del Between Music & Arts,

accolto dal pubblico con grande entusiasmo. Promosso quest’anno dall'Ente Parco

Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, che comprende i siti

archeologici di Aidone, Mazzarino, Pietraperzia e il meraviglioso barocco di Piazza

Armerina, il Festival ha preso vita in questi luoghi evocativi animati con alcuni originali

progetti artistici di questa “speciale” edizione 2024.

Ieri 24 luglio ha preso il via il programma degli eventi Visual Art, che è parte integrante

del Festival Between Music & Arts, con due importanti iniziative grazie alla collaborazione

di Frank Alva Buecheler, Presidente di One Sky Academy.

Alle ore 18.00 a Piazza Armerina è stata inaugurata l’esposizione “SUN STONES” The

Sicilian Series, dell’artista siriano Ali Amam, esule politico, ospite da tre mesi presso

One Sky Academy, sede in cui sono esposte le sue 25 opere pittoriche inedite in olio su

tela, due delle quali ispirate proprio al Between Music& Arts Festival. Questa mostra vuole

rappresentare il dramma dell’ esistenza umana, ma nello stesso tempo, lancia un

messaggio di speranza per avviare un processo di cambiamento e di rigenerazione. L’

espressività delle opere d’arte di Ali Amam si è arricchita dalle performance musicali dei

ragazzi del Campus che, a loro volta, ispirandosi alle sue opere d’arte hanno composto

dei brani musicali a tema. La mostra è stata presentata da Frank Alva Buecheler,

Presidente di One Sky Academy e rimarrà aperta fino al 30 settembre.

Il percorso espositivo della mostra itinerante “MEDITERRANEO: MOSAICO DI

C(ou)LTURE”, a cura di Alessia Montani prende vita in alcuni dei luoghi simbolici della

città. Si parte da One Sky Academy con la prima opera di Fernando Miglietta

“Mediterraneo”, nello spazio esterno della Biblioteca si trova “Mosaico” di Marianna

Masciolini, nella Pinacoteca è esposta “Ingenuity” di Chicco Margaroli, e Nicholas

Peall “Quest”, “My heads, my soul” di Toni Campo Artwork by Francesco Palazzolo,

presso Suite D’autore “Mietatura” di Toni Campo, infine a Palazzo Trigona si può

ammirare “L’Abbraccio” di Giulio Rigoni e “Risonanze Mediterranee” di Danila

Mancuso. Tutti gli artisti hanno partecipato alla Biennale di arte di Malta 2024

ispirandosi totalmente al Mediterraneo dove l’intreccio tra culture e c(ou)lture genera un

rapporto fecondo tra l’uomo e la natura, in una visione plurale delle identità. Non a caso è

intitolata MOSAICO DI C(ou)LTURE, il mosaico composto da piccoli tasselli che si

uniscono fino a formare un’ immagine completa è l’emblema dello scambio, della

condivisione, delle identità plurali, valori che si sposano con la linea artistica del

Between Music & Arts e che sono ben rappresentati dal famoso mosaico delle ragazze

in “bikini” che giocano a palla, sito a Villa Romana del Casale Patrimonio dell’Umanità

Unesco – Piazza Armerina, scelto come immagine grafica per rappresentare il Festival.

La serata si è conclusa con applausi a scena aperta e standing ovation per Nicola

Piovani, che in Piazza Cattedrale a Piazza Armerina, ha portato in scena il suo progetto

“Note a Margine.” Il Maestro ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera ,

condiviso i suoi ricordi e gli incontri che hanno cambiato la sua vita. “Note a Margine”

infatti è una sorta di racconto autobiografico, commissionato a Nicola Piovani dal Festival

di Cannes nel 2003 (col titolo Leçon concert). Sulla scia di memorie e aneddoti, il Maestro

ha ripercorso alcuni grandi incontri, da Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e

per la maestria di regista, ai Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con episodi

narrati con leggerezza e sincerità. Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che

Piovani ha raccontato accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al

sassofono e al contrabbasso.

“Fellini è il fil rouge del Festival – sottolinea il condirettore artistico Roberto Grossi – quale

figura di riferimento, emblema indiscusso di una visione ‘universale’ dell’uomo, libero da

pregiudizi e stereotipi, che attraverso il ‘sogno’ e l’immaginazione riesce ad abbattere

confini e barriere per ritrovare la dimensione della libertà, per esprimersi, essere,

incontrare l’altro senza paure né timori".

Su questa linea, oggi 25 luglio, alle ore 21.00, in Piazza Cattedrale a Piazza Armerina,

avrà luogo “Fellini, la luce dei sogni” performance di musica, danza e arti visive, ispirata

alla poetica felliniana, con suggestive immagini e disegni del Maestro del cinema, con

Francesca Feci, Leonardo Mez e Francesco Faina per la musica mentre per la danza ci

saranno i ragazzi del DAF di Roma.

A seguire, questa sera a partire dalle 21.45, Omar El Ouer, in “Racconti Mediterranei”

renderanno concreto al Between il sogno dell’incontro musicale tra straordinari giovani

musicisti italiani e artisti del Mare nostrum, teatro delle diversità. Quelle identità plurali che

fanno parte della storia e tradizione delle città e dei meravigliosi luoghi del Parco

Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, e che vengono rinnovate

grazie al Festival. E così anchealle ore 21.00, il concerto di MARIO VENUTI, a Mazzarino,

Piazza Vittorio Veneto. Il cantautore siciliano animerà la Piazza di Mazzarino con i suoi

successi, le nuove produzioni, tra sonorità del mondo e amore per le radici culturali di ogni

popolo.

Il Festival, prodotto e organizzato dal Saint Louis College of Music e dall’Associazione

culturale Globart, con la direzione artistica di Stefano Mastruzzi e Roberto Grossi, in

collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

e con One Sky Academy presieduta da Frank Alva Buecheler, prosegue un ampio e

prestigioso cartellone con artisti di fama internazionale e da altri, per la prima volta sulla

scena in Italia, sul tema diversità, incontro e identità plurali, di grande spessore e

attualità.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

BETWEEN MUSIC & ARTS FESTIVAL 2024

25 luglio

• 18:30, Documentario “Fellini fine mai”, Piazza Armerina, One Sky Academy.

• 21:00, “Fellini, la luce dei sogni” musica, danza e arti visive, Piazza Armerina, Piazza

Cattedrale.

• 21:45, Concerto "Racconti Mediterranei", Omar El Ouer, Piazza Armerina, Piazza

Cattedrale.

• 21:00, Concerto Mario Venuti, Mazzarino, Piazza Vittorio Veneto.

26 luglio

• 18:30, Presentazione “The Human Bridge”, Piazza Armerina, One Sky Academy.

• 19:30, talk “L’Arte per la pace”, Piazza Armerina, One Sky Academy.

• 21:00, Concerto finale “Between songwriting camp”, Piazza Armerina, Piazza

Cattedrale.

• 21:00 Spettacolo di danza “Suoni e danze del Mediterraneo” della Compagnia Fabula

Saltica di Rovigo, Aidone, Piazza Filippo Cordova.

27 luglio

• 21:00, Concerto di Philippe Harari, “L’America, terra del sogno”, Pietraperzia, Runzi.

• 21:00 Spettacolo di danza della Compagnia Fabula Saltica di Rovigo, “Ballades”, Piazza

Armerina, Piazza Cattedrale.

28 luglio, ore 21.30, “Gaia in concerto”, Piazza Armerina, Piazza Falcone e Borsellino.

Il festival è interamente gratuito.