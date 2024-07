Regalbuto, Centro Moro, “si perde troppa acqua, sì a nuove condotte”

A Regalbuto , per ora , non vi è una vera e propria crisi sul tema dell’acqua potabile . A giorni alterni la distribuzione viene assicurata grazie al programma stabilito dall’Amministrazione Comunale e dai tecnici di Acqua Enna. Tuttavia la proposta di mettere mani alle condotte private che ricadono nelle zone esterne del paese arriva dal Centro Studi Aldono Moro . ” A Proposito di risparmio dell’acqua potabile. Crediamo che sia venuto il tempo di mettere mani sul progetto di rifacimento delle linee esterne dell’acquedotto dalle quali , ogni anno, si disperdono migliaia di litri di acqua dovute alle continue rotture dei tubi e ai ritardi per la riparaziona. Per arrivare a ciò vorremmo sollecitare le forze politiche , amministrative e dell’Ufficio Tecnico di Regalbuto , per la costituzione di un tavolo invitando la società Acqua Enna , affinchè si lavori , in sinerdia , per l’individuazione dei finanziamenti sul risparmio energetico e dunque accelerando i tempi per la realizzazione delle opere. La maggior parte di tali linee esterne sono dichiarate private , ciò impedisce la società di gestione delle acque ad effettuare riparazioni e controlli sulla stessa efficienza. Dunque la prima decisione da prendere o meglio da realizzare con urgenza , è quella del passaggio dal privato a Acqua Enna. Nel caso della condotta che da Regalbuto porta a Sparacollo , il tavolo tecnico c’è già stato , con la volontà da parte di Acqua Enna di gestirne la condotta idrica con il rifacimento della stessa , aumentando la portata dei tubi ( attualmente l’acqua scorre dentro un tuno di 32 mm . La condotta è stata realizzata quasi quarantanni or sono e dunque piuttosto vetusta e per la sua stessa natura è difficile a volte individuare le perdite ). Secondo noi quella da assumere è una decisione politica e di buon senso dato il grave momento di crisi che anche il nostro paese oggi attraversa. Siamo certi che le forze politiche e i movimenti uniranno le rispettive volontà , nel sensibilizzare ACQUA ENNA a iniziare il percorso di rifacimento delle condotte esterne del paese.”



Centro Studi Aldo Moro