Siamo Enna, “ok Mpa, bene gestione autodromo, sul lago Regione batta un colpo”

Il gruppo politico di Siamo Enna, quello riconducibile all’assessore Rosalinda Campanile, del consigliere Nicosia e dell’ex assessore Contino, saluta favorevolmente il ritorno nell’amministrazione comunale del Mpa.

“Ci siamo divisi e abbiamo avuto forti contrasti. Ma insieme a loro e agli altri amici abbiamo cambiato il volto della città” spiegano gli esponenti politici dell’amministrazione Dipietro, che pensano pure alle prossime elezioni del 2025, illustrando la strategia.

Cosa farà il gruppo della Campanile

“Adesso serve un anno – spiegano – per completare sul piano amministrativo molte cose e creare le condizioni per un governo in continuità con l’attuale. Siamo Enna, che fu il nome simbolo da noi scelto per sostenere il Dipietro bis, diventerà un’associazione politico culturale affinché tanti amici che contribuirono al successo elettorale della lista possano offrire contributi di crescita politica in città”.

La vicenda dell’autodromo

Il gruppo Siamo Enna dell’assessore Campanile affronta alcuni temi caldi della città, a cominciare dal Consorzio dell’autodromo di Pergusa, il cui statuto scadrà il 2 di agosto prossimo. Il sindaco aveva proposta una proroga di 3 anni ma questa idea non ha scaldato tutte le forze politiche.

“Bene aveva fatto il sindaco a proporre di prorogare di tre anni la vita del Consorzio Autodromo di Pergusa. Un tempo ragionevole per immaginare quale il futuro migliore per la conca Pergusina” argomentano gli esponenti di Siamo Enna che, però, ritengono difficile una strategia che possa tenere conto contemporaneamente delle esigenze sportive legate al circuito ed alla salvezza del lago di Pergusa. “Dobbiamo continuare a pensare Pergusa esclusivamente quale riserva naturale o quale circuito o insieme entrambi come fino ad ora? Insomma, si tratta di una scelta difficilissima in cui va coinvolta la città e almeno la regione se non altri enti e, perché no, anche privati”.

Positiva la gestione dell’autodromo

In definitiva, il gruppo della Campanile ritiene positivo “l’operato della governance dell’autodromo“. Inoltre, “per le restrizioni di sicurezza imposte al circuito, riteniamo che chi ha gestito l’ente lo abbia fatto con serietà e correttezza rispetto ad un passato che non serve ricordare” chiariscono.

La questione del lago di Pergusa, affondo alla Regione

Sul lago di Pergusa, ormai prosciugato, il giudizio di Siamo Enna sull’operato della Regione è negativo, inoltre il gruppo ritiene un handicap la mancanza di un deputato regionale del capoluogo. “Oggi la questione – spiegano – è ancora più delicata con la grave crisi che attraversa il lago e anche su questo ci auguriamo che la deputazione regionale di provincia ennese provi il dolore che proviamo gli ennesi di città e si muovano per sostenere la giusta richiesta del sindaco di fare pronunciare un comitato scientifico che ci dica come sta il lago e se ci sono rimedi”.

“Manca deputato ennese”

“Ma insomma, la Regione dia un segno di vita. In questi momenti l’assenza di un deputato di Enna città si sente forte” chiosano gli esponenti di Siamo Enna.