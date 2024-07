Toto assessori, Comito in pole, Dipietro ringrazia Lombardo

E’ quello di Francesco Comito, capogruppo del Mpa, il nome caldo per uno dei due posti da assessore in quota autonomista nell’amministrazione Dipietro. E’ un’indiscrezione fatta circolare da un’autorevole fonte politica mentre sulla seconda casella non ci sarebbe un vero favorito. Il nodo sarà, comunque, sciolto nelle prossime ore dallo stesso sindaco, che, frattanto, in una nota ha ringraziato il leader del Mpa, Raffaele Lombardo.

Dipietro su Lombardo

“Voglio ringraziare pubblicamente l’Onorevole Raffaele Lombardo per le sue parole di apprezzamento verso l’amministrazione da me guidata e che ha visto impegnato al suo interno anche il Mpa, che ha contribuito, in uno alle altre forze consiliari, ai tanti risultati raggiunti in questi anni”.

“Dare sprint all’amministrazione”

“Concordo pienamente – aggiunge il sindaco – con lui sulla necessità di dare uno sprint a questo ultimo scorcio di percorso amministrativo, per portare bene a compimento le tante iniziative intraprese, con un occhio verso la prospettiva futura. Sono certo che la delegazione assessoriale ed il gruppo consiliare dell’MPA lavoreranno, in continuità con l’azione del quasi decennio trascorso, per completare le tante iniziative in corso e per costruire insieme il prossimo futuro”.